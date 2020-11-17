Приморский край ликвидирует местную Кинокомиссию

Первая российская Кинокомиссия прекратила свое существование. Министерство культуры Приморского края приняло решение расформировать организацию (отдел ГАУ ПКЦНК). По информации местных СМИ, уведомление о ликвидации в Комиссии получили еще 24 октября. С 17 ноября все съемочное, операторское, звуковое, световое и прочее оборудование, находящееся на балансе организации, будет передано в Приморский театр имени Горького. Последний возьмет на себя исполнение функций Кинокомиссии.
Кинокомиссия Приморского края существовала с 2017 года. Она продвигала регион в качестве локации для съемок художественного и документального контента. Помимо организации съемок Кинокомиссия организовывала мастер-классы, проводила конкурсы сценариев, питчинги проектов, участвовала в организации кинофестивалей, а также оказывала организационную, творческую и техническую поддержку, в том числе с помощью кинооборудования, находящегося на ее балансе.
За 2017-2020 годы Кинокомиссией были поддержаны съемки 10 игровых художественных фильмов (из них 5 иностранных), 12 документальных фильмов (из них 10 иностранных), а также 15 проектов приморских режиссеров. Приморье было первым регионом России, в котором заработала система предоставления субсидий на возмещение затрат организациям кинематографии.
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17.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Город V
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