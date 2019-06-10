В Сочи открылся 30-й «Кинотавр»

Вечером в воскресенье, 9 июня, в Сочи открылся 30-й российский фестиваль «Кинотавр». Церемония традиционно прошла в Зимнем театре. Открытие собрало целую россыпь звезд кино и шоу-бизнеса, мероприятие также посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он выступил с приветственной речью, отметив, что фестиваль стал признанным смотром современного кино, которое заставляет зрителей задуматься, а также зачитал приветствие от президента РФ Владимира Путина. Еще одно приветствие участникам фестиваля в телеграмме передал Дмитрий Медведев − ее зачитал председатель попечительского совета, режиссер Федор Бондарчук.

По итогам церемонии открытия «Кинотавра» был вручен первый приз фестиваля. Почетную награду «За свободу духа и твердость убеждений» получил режиссер Сергей Соловьев. Приз вручил Президент кинофестиваля Александр Роднянский. Соловьев поблагодарил за награду, назвав киносмотр, его организаторов и участников своей полноценной семьей.

В этом году в основную конкурсную программу в этом году вошли 15 картин. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актер Константин Хабенский. В жюри вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская.

Открывая фестиваль Константин Хабенский высказался в поддержку арестованного журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. «Это фестиваль, у которого всегда есть точка зрения, своя правда, свой зритель. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом. Так получается, что сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду, − сказал актер. − Если это получится, то завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать «неудобным»... Поэтому нам нужно быть вместе, чтобы никто не попытался проделать подобное с нами и с нашими товарищами».

Фестиваль открылся показом нового фильма Валерия Тодоровского ОДЕССА. Первые конкурсные показы начнутся уже в понедельник, 10 июня. Киносмотр продлится до 16 июня.

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10.06.2019 Автор: Артур Чачелов