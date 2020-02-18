Продюсеры «Льда» прокомментировали успех фильма

Российская музыкальная драма ЛЕД 2 завершила первый уикенд в прокате России с результатом в 580 млн рублей. С учетом СНГ цифра вырастает до 610 млн. В обоих случаях − для российского кино это второй результат в истории проката. Как так получилось и что будет дальше БК узнал у продюсеров картины Александра Андрющенко и Михаила Врубеля.

Поздравляем вас с успехом ЛЬДА 2! Как вы оцениваете первый уикенд фильма?

АЛЕКСАНДР АНДРЮЩЕНКО: Спасибо! Стартовые результаты оцениваем как грандиозные! На самой верхней планке ожиданий.

Что, на ваш взгляд, позволило сиквелу превзойти стартовые результаты первой части?

МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ: Во-первых, ЛЕД имел большой успех у зрителей, и сиквел, очевидно, ждали. А во-вторых, в работу над продолжением включилась вся наша огромная команда, сотворившая чудо два года назад – «Водород», Art Pictures Studio, НМГ, СТС, телеканал «Россия 1» и, конечно, наш партнер Sony Pictures. Все-все участники проделали огромную работу. Нашей задачей в промокампании было, с одной стороны, сохранить элементы успеха первой части, а с другой стороны, в рекламных материалах дать понять зрителю, что его ждет еще более эмоциональное кино. Судя по первым результатам, мы все сделали правильно. За что всем хочется выразить огромную благодарность!

Как появилась идея отказаться от премьерного четверга и стартовать с пятницы?

АНДРЮЩЕНКО: Дата 14 февраля дала нам хороший старт еще два года назад. Мы поставили на тот момент рекорд предпродаж и рекорд первого дня. Мы понимали, что не в последнюю очередь это было связано с желанием зрителей пойти в кино именно в День всех влюбленных. В этом году 14 февраля пришлось на пятницу. И мы решили не выходить в четверг, чтобы у зрителя не случился фальстарт, если так можно выразиться. 14 февраля стало новым стандартом для выпуска российских фильмов: ЛЕД, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ЛЕД 2... Для нас было важно, чтобы в первый день проката залы кинотеатров на наших сеансах были абсолютно полными. А четверги еще будут – мы рассчитываем на очень длинный прокат.

Насколько нам известно, бюджет фильма составил 322 миллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем было у первой части. С чем связано такое увеличение?

ВРУБЕЛЬ: Первая часть была почти экспериментом. Никто не мог предположить, что ее ждет такой зрительский успех. Вторая часть – ожидаемый зрителями хит. Мы просто обязаны были делать ЛЕД 2 сильнее не только драматургически, но также ярче с производственной точки зрения. Большие амбиции были и у режиссера фильма Жоры Крыжовникова. В итоге новый уровень качества проекта потребовал бόльших инвестиций. Это нормально. Так и должно быть.

Рассказывая о создании фильма, вы говорили, что искали новый подход к истории, который вдохновил бы вас на продолжение. Не казалось ли вам слишком рискованным решением введение тех драматических событий в жизни героев, которые происходят в начале фильма?

АНДРЮЩЕНКО: Только на подобном фундаменте можно построить по-настоящему сильную и самостоятельную историю. Ставки нужно поднимать. И это сопряжено с риском. Это то, что будоражит нас как авторов. И мы верим, что зритель будем нам благодарен.

Во втором фильме музыкальная сказка превращается в жизненную драму об отцовстве и поиске себя. Да и на первом плане не та любовь, что была в первой части. Не опасались ли вы негативной реакции зрителей, выпуская картину 14 февраля?

ВРУБЕЛЬ: Мы очень верили в фильм еще на этапе сценария. И понимали, что если у кого-то и возникнет негатив к драматической тональности именно 14 февраля, то к финалу его смоет слезами очищения. И, судя по реакции зрителей, так и произошло. По данным ЕАИС, 15 февраля на проект пришло еще больше народу, чем 14-го. И это говорит о многом.

У обоих частей ЛЬДА хороший «сарафан» – сейчас зрители вновь в восторге, как и два года назад, когда они неожиданно для себя получили мюзикл. Почему, на ваш взгляд, в обоих ЛЬДАХ этот элемент неожиданности находит отклик у публики?

АНДРЮЩЕНКО: Элемент неожиданности необходим. Зритель всегда рад получить от фильма больше, чем ему обещали. И мы, конечно, имеем это в виду.

Сиквел представляет собой не романтическую мелодраму, на которую рассчитывало большинство, а музыкальную драму. По-вашему, вторая часть может быть интересна той аудитории, которой не понравилась сказочность первого фильма? Пытались ли вы как-то достучаться до нее?

ВРУБЕЛЬ: Будем честны: мы просто пытались сделать хороший фильм. Какого-то специального плана расширения аудитории изначально не было. Но темы, которые затрагивает ЛЕД 2, действительно касаются каждого. Это фильм про родителей и детей. И это важный и честный рассказ о том, как нам существовать вместе. Сегодня появились первые данные исследования «Кинозритель». Общая оценка – 9,1. NPS – 59. Судя по этим цифрам, фильм нравится всем. И это здорово!

Эвакуация зрителей из кинотеатра «Октябрь» на премьере ЛЬДА получила едва ли не большее освещение в медиа, чем само мероприятие. Как в целом вы оцениваете такое происшествие?

АНДРЮЩЕНКО: Мы были очень расстроены тем, что случилось на премьере. Слава богу, никто не пострадал и все отделались легким испугом. Так что все хорошо. Жаль, что гости не смогли увидеть финал фильма – там сконцентрировано самое сильное и интересное. Но они досматривают его уже вместе со зрителями. Мы, кстати, сами в составе мини-группы с актерами отправились 14 февраля смотреть кино на обычные сеансы. Это было незабываемо. Надеюсь, это знак. Народное кино должно иметь настоящую народную премьеру.

В финале картины исполняется песня Басты «Сансара», под которую недавно в СОЮЗЕ СПАСЕНИЯ вешали декабристов. Не смажется ли впечатление зрителей, учитывая такой контекст?

ВРУБЕЛЬ: Не смажется. Контексты слишком разные. И если в СОЮЗЕ СПАСЕНИЯ это довольно тонкий прием c инструментальной версией песни, то у нас – полноценная кульминация истории, основанная в первую очередь на ее тексте. В любом случае это скорее предмет для культурологического разбора, а не для зрителей фильма.

Какие у вас прогнозы на дальнейший прокат картины, особенно перед следующими длинными выходными?

АНДРЮЩЕНКО: У нас великолепный старт. За три дня фильм посмотрело более двух миллионов зрителей. Учитывая отзывы о нем, мы вправе рассчитывать на яркий и объемный «сарафан», увеличивающийся в сторону семейной аудитории. Прогнозы делать не будем, это не наша работа. Но со своей стороны сделаем все, чтобы ажиотаж вокруг фильма не утихал ни на следующий уикенд, ни после.

Как вы планируете поддерживать фильм дальше? Будут ли какие-то активности на 23 февраля и 8 Марта?

ВРУБЕЛЬ: Мы с самого начала планировали долгий прокат. И у нас запланировано много тематической поддержки и под 23 февраля, и под 8 Марта. Благо содержание фильма позволяет нам работать практически с любой аудиторией.

Учитывая суперуспех ЛЬДА 2, рассматриваете ли вы возможность третьей части?

АНДРЮЩЕНКО: Все зависит от зрителя. Чтобы написать и снять третью часть, требуются огромные усилия. И чтобы решиться на это, необходима абсолютная уверенность в том, что аудитория этого по-настоящему хочет. Для этого нужно увидеть итоговые результаты проката, провести исследования, изучить «сарафан». Короче, проделать огромную работу. Если зритель захочет – за нами не заржавеет.

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18.02.2020 Автор: Рая Башинская