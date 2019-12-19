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Роскомнадзор заблокировал популярный сайт Lostfilm

Это произошло по требованию правообладателя сериала «Супергерл»

Роскомнадзор заблокировал популярный в России интернет-ресурс Lostfilm.tv. Это произошло по требованию правообладателя сериала «Супергерл» компании Warner Bros. Entertainment. Эпизоды этого и других сериалов Warner Bros. размещались на торрент-трекере retre, ссылки на который давал Lostfilm.tv. Иск к порталу и еще нескольким сайтам был подан летом этого года, а решение Мосгорсуда по нему вышло 5 июня. Тогда суд также постановил принять меры против порталов Hdkinozor.ru, Filmhd1080.net, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org.

РБК выяснил, что портал Lostfilm по посещаемости входит в топ-10 всех сайтов Рунета в категории «Телевидение», обгоняя, например, портал телеканала «Культура». За последний месяц Lostfilm посетили более 1,4 млн пользователей. По статистике «Яндекс.Радар», число посетителей сайта оценивается в диапазоне от почти 950 тыс. до 1,7 млн в месяц. 

Lostfilm появился 2005 году как фан-проект, посвященный западным сериалам, в частности, сериалу «Остаться в живых» (Lost). Позже проект разделился на два портала: lostfilm.ru, посвященный новостям сериального мира и мира кино, и lostfilm.tv, на котором публиковались ссылки на скачивание сериалов с торрентов. Lostfilm сам делал локализацию западных проектов, занимаясь переводом, литературным редактированием, многоголосым закадровым озвучиванием серий с привлечением профессиональных актеров дубляжа, а также производством субтитров.

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19.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК, ТАСС

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