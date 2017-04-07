Россия не потерялась среди участников MIPTV

В Каннах (Франция) завершился крупнейший международный рынок цифрового и телевизионного контента MIPTV. В преддверии мероприятия, 1-2 апреля, состоялись рынки-спутники MIPDOC и MIPFORMATS, посвященные документальному контенту и телевизионным форматам. В этом году мероприятие посетили около 11 000 участников, из которых около 4000 – закупщики контента. Российская делегация насчитывает более 140 компаний. По сравнению с 2016 годом количество посетителей из России увеличилось на 20%.

Одним из центральных событий на MIPTV стал смотр MIPDrama Screenings – день, полностью посвященный премьерным скринингам 12 лучших сериалов из разных стран мира и деловому общению с ведущими мировыми закупщиками. В числе финалистов были представлены два российских проекта: детективный триллер «Территория» от компаний «Среда» и «Best Episodes Media» и фантастический сериал «Лучше, чем люди» от Yellow, Black and White и Sputnik Vostok Production. Представить последний приехали режиссер Андрей Джунковский, исполнитель главной мужской роли Кирилл Кяро, автор идеи Александр Кессель, продюсеры Эдуард Илоян и Алексей Троцюк, которые не только приняли участие в презентации сериала, но и прошли по красной дорожке MIPTV.

От проекта «Территория» на скрининге присутствовали генеральный продюсер сериала Нелли Яралова и продюсер Иван Самохвалов, позже к ним присоединился Александр Цекало. По словам Александра, вся неделя в Каннах для кинокомпании «Среда» была заполнена встречами по «Территории» и другим проектам – компания привезла на MIPTV целую линейку сериалов.

В этом году в деловой программе рынка приняли участие 6 спикеров из России. Две сессии были посвящены брендам в индустрии. О международных мероприятиях как платформах для брендов рассказала Александра Костерина, главный редактор НТВ, вице-президент Олимпийского комитета Сочи-2014 по коммуникациям. Производство брендами своего контента обсудили на одной из ключевых панелей рынка, в которой приняла участие Валерия Цыганкова, представитель компании Wargaming, впервые приехавшей на MIPTV со своим стендом.

Обширная программа конференции была посвящена технологии виртуальной реальности (VR). Здесь же работал специальный кинотеатр, где посетители рынка могли посмотреть тот или иной контент в формате 360. В программу VR-кинотеатра был отобран контент трех российских компаний – RT, Signal Media (эксклюзивный дистрибьютор «Цифрового телевидения») и Wargaming. Деловая сессия от RT была также посвящена виртуальной реальности и совмещению новой технологии с привычным для зрителя форматом в рамках одного проекта. Дискуссию провели корреспондент RT Doc Марина Косарева и глава RT360 Эдуард Чижиков, который отметил высокий интерес к документальным проектам RT в формате 360 со стороны зарубежных байеров.

Помимо выступлений на сессиях конференции, сценарист Михаил Идов («Лондонград. Знай наших», ДУХLESS 2) и режиссер Андрей Джунковский (сериалы «Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди») были приглашены на закрытый саммит по копродукции сериалов в качестве творческих профессионалов, интересных международным участникам саммита для делового общения и обмена опытом.

Новейшие технологии (улучшенная и виртуальная реальность) и сериалы стали двумя лейтмотивами прошедшего мероприятия. Сериальную тему планируют раскрыть по-новому на MIPTV в 2018 году, запустив фестиваль сериалов параллельно с рынком при поддержке мэрии Канн, компаний Reed Midem и Canal+.

Одним из ключевых событий рынка стало вручение почетных наград MIPTV за профессиональные заслуги в телевизионной индустрии. Среди лауреатов этого года – Вячеслав Муругов, глава «СТС Медиа». На торжественной церемонии вручения собрались почетные гости из России: исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, глава компании РОСКИНО и российского павильона Екатерина Мцитуридзе, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, директор телеканала СТС Дарья Легони-Фиалко, продюсер и глава кинокомпании «Среда» Александр Цекало, президент фонда «Академия Российского Телевидения» Александр Акопов, глава компании «Стар Медиа» Влад Ряшин, продюсеры Юрий Володарский, Алексей Троцюк и Эдуард Илоян, главный редактор российской версии журнала Forbes Николай Усков, глава группы компаний «Фамилия» Александр Шульгин.

Помимо Вячеслава, единственным обладателем награды из России является генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Россия в этом году очень заметно представлена на MIPTV и MIPDOC, – комментирует Александра Модестова, официальный представитель компании Reed Midem в России, Украине и СНГ. – Помимо постоянных и новых экспонентов, притока посетителей, у нас 6 спикеров в деловой программе, два достойных проекта в финале MIPDrama, почетный медалист. Это позволяет надеяться на то, что российский контент становится востребованным и заметным на мировом рынке, несмотря на неблагоприятную политическую ситуацию и неоднозначное отношение к России. Как верно заметил Вячеслав Муругов в своей речи на церемонии награждения, мы в индустрии не делаем фальшивых новостей – мы делаем качественное развлекательное телевидение. Надеемся, включенность российской индустрии в международную и достойное качество создаваемого ей контента вскоре станут очевидными».

07.04.2017 Автор: Артур Чачелов