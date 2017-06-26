Минфин найдет средства для поддержки анимационных студий

Министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что его ведомство попробует изыскать дополнительные средства на поддержку анимационных студий России. О такой поддержке было заявлено в мае на встрече представителей этих студий с президентом Путиным. Тот пообещал создателям мультфильмов выделить дополнительные средства материальной господдержки отрасли в размере до 500 млн рублей.

«Конечно же, поможем, если глава государства принял такое решение. Найдем ресурсы», – заявил Силуанов отвечая на вопрос ТАСС.

Кроме того, анимационные студии ожидают от чиновников налоговых льгот и преференций, как у IT-компаний, так как анимационные студии тоже «работают со сложными инновационными решениями, с программным продуктом и внедряют дорогостоящее оборудование и софт». Сейчас IT-компании в стране функционируют в рамках льготного налогового режима по уплате страховых взносов. Ставка взноса в Пенсионный фонд России для них составляет только 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2%, на обязательное медицинское страхование – 4%. При этом полная ставка таких страховых тарифов в России для большинства компаний-работодателей в стране составляет 30%.

26.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС