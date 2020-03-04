Контент more.tv станет доступен пассажирам авиакомпании «Россия»

Онлайн-сервис more.tv запускает совместный проект с порталом ife.one. Благодаря этому, пассажиры авиакомпании «Россия» могут смотреть сериалы more.tv в мультимедийной системе развлечений, доступной на бортах воздушных судов авиакомпании.

На портале ife.one зрителям, находящимся на борту самолета, будут доступны самые новые и высокорейтинговые проекты more.tv. Это и популярные российские сериалы – например, хит «Дылды» с Павлом Деревянко в роли тренера женской волейбольной команды, продолжение семейной комедии «Ивановы-Ивановы» с Сергеем Буруновым, Семеном Трескуновым, Михаилом Трухиным и другими известными отечественными актерами, а также совсем новый проект «Филатов» с Федором Бондарчуком в роли гинеколога с разбитым сердцем и суперуспешный оригинальный сериал more.tv «Трудные подростки», уже имеющий огромную фан-базу по всей стране.

Сойдя с трапа самолета и активировав специальный промокод (его пользователи получают при оформлении подписки на more.tv на портале ife.one), пассажиры смогут посмотреть зарубежные новинки в библиотеке more.tv. Это, в частности, проект «Блудный сын», где в остроумной психологической схватке сошлись звезды «Ходячих мертвецов» Том Пэйн и «Мастеров секса» Майкл Шин, все сезоны главной антиутопии XXI века – «Рассказа служанки» с Элизабет Мосс, продолжение литературного бестселлера «Моя гениальная подруга» по знаменитому «неаполитанскому квартету» Элены Ферранте и другие.

Библиотека more.tv постоянно пополняется самыми свежими и рейтинговыми сериалами из России и других стран. Так, среди уже объявленных будущих премьер more.tv – долгожданная адаптация первой книги из серии бестселлеров британской писательницы Мэлори Блэкмен «Крестики-нолики», «антиисторическая» комедия «Великая», где роль юной Екатерины II исполнила актрис Эль Фаннинг, российский сериал «Корни», с которым на экраны телевизоров возвращается звезда «Кухни» Марк Богатырев, и множество других, в том числе оригинальных, проектов more.tv.

Для доступа к порталу на борту воздушного судна пассажиру во время полета необходимо подключиться к wifi сети RossiyaMedia, и далее, через браузер перейти на портал ife.one. В главном меню пассажирам доступен раздел «Сериалы more.tv».

More.tv − онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший на одной площадке эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры, собственные сериалы и шоу more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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04.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv