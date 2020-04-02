Видеосервис more.tv рассказал об апрельских премьерах

Онлайн-видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv рассказал о премьерах, которые его пользователи смогут увидеть в апреле. Сервис готовит для зрителей несколько новых сериалов и громкие киноновинки. Они помогут скоротать времена карантина и самоизоляции.

Среди заявленных новинок месяца more.tv выделяет следующие:

С 1 апреля: сериал «Гоморра» (Gomorra),1−4 сезоны, 18+

История преступной организации Неаполя, показанная глазами 30-летнего Чиро, правой руки главы клана Пьетро Савастано. История о людях с мечтами и стремлениями, победами и поражениями, любовью и ненавистью, которые каждый день ходят по лезвию ножа, рискуя попасть под обстрел во время ужина в ресторане или попрощаться с жизнью после одного телефонного звонка.

С 2 апреля: фантастический экшн ВТОРЖЕНИЕ, Россия, 2020 год, 12+

Фильм Федора Бондарчука. Падение инопланетного объекта на Москву разделило жизни героев на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова − Юлия Лебедева − вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем. Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхспособности волнуют не только землян… Над планетой, в буквальном смысле, нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом − найти в себе силы остаться людьми… Когда каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов, − смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

С 13 апреля: криминальная драма БЕССМЕРТНЫЙ (L'immortale), Италия − Германия, 2019 год, 16+

Полнометражный приквел «Гоморры». С пулевым ранением в грудь Чиро погружается в темные воды неаполитанского залива. Утопающего героя захлестывают воспоминания, в которых раскрывается его история. 1980 год, страшное землетрясение, много жертв, разрушенные кварталы. Из-под обломков раздается крик младенца. Это никто иной как Чиро – с того самого дня известный как «Бессмертный». Преступный мир ждет его. Свое прозвище парень не раз оправдает. От мелких краж до настоящей мафиозной войны – он готов к любым вызовам преступного мира, где бессмертие – просто еще одна форма проклятия.

С 23 апреля: мелодрама ЛЕД 2, Россия, 2020 год, 6+

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...

С 23 апреля: космический триллер СПУТНИК, Россия, 2020 год, 16+

По сюжету действия происходит в СССР, 1983 году. На землю возвращается советский космический аппарат, страна празднует новый триумф отечественной космонавтики. Но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым возвращается только один. Что произошло на борту остается неясным, выжившего помещают в секретную лабораторию для выяснения деталей. Факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на землю не один… Спецслужбы просят о помощи нейрофизиолога Татьяну Климову, которой предстоит разгадать загадку случившегося на корабле и спасти героя, ставшего для нее небезразличным.

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02.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: more.tv