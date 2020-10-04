«МТС Медиа» поддержит релиз фильма «Блокадный дневник»

Компания «МТС Медиа» поддержит выпуск фильма Андрея Зайцева БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, а онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет проект после проката в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба коммуникационного холдинга. Картина создана киностудией «Сентябрь» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Она участвует в основном конкурсе ММКФ.

Военно-историческая драма по произведениям Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневникам блокадников рассказывает про февраль 1942 года − в эту зиму в Ленинграде от голода умерло больше всего людей. Сюжет фильма строится на истории Ольги, которая идет через весь город, чтобы увидеть отца в последний раз и проститься с ним. Она похоронила мужа и уверена, что сама скоро умрет от голода. Зритель вместе с героиней пройдет через весь город, встретит самых разных людей и увидит, в каком состоянии находился блокадный Ленинград и его жители.

Все ситуации и персонажи реальны, они имели место и не являются художественным вымыслом. Главные роли в проекте исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден. Также в проекте приняли участие Александра Гранина, Василина Маковцева, Полина Филоненко, Мария Дубина, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева, Наталия Санько и Алексей Филимонов.

«Мы очень рады, что фильм, наконец, выходит и его увидят зрители. Делался очень сложно и долго, более 4-х лет, − рассказывает режиссер Андрей Зайцев. − Для нас большая честь быть в основном конкурсе Московского кинофестиваля. И мы рады, что скоро, 27 января, в день полного снятия блокады, мы вместе с «МТС Медиа» выпустим фильм и его, наконец, смогут увидеть зрители по всей стране».

«БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК − это честная картина об одном из самых трагических испытаний в истории нашей страны, − объясняет вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин. − Режиссер говорит об этом с большой болью, с искренним желанием рассказать правду и сохранить память в нашем быстро меняющегося мире о тех, кому было суждено пройти эти нечеловеческие испытания. Очень важно познакомить как можно больше зрителей с этим фильмом, поэтому мы решили поддержать релиз картины».

«МТС Медиа − дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиа-активы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов «МТС Медиа» является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

04.10.2020 Автор: Артур Чачелов