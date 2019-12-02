Новости


У «Пионера» новый глава отдела проката

Им стал Ильяс Эдильбаев

Ильяс Эдильбаев возглавил отдел кинопроката кинокомпании «Пионер». Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора. Эльдибаев имеет большой опыт в кинотеатральной дистрибуции, а до прихода в «Пионер» работал в кинопрокатном отделе «Вольги». 

«Моим первый релизом в «Пионере» стал фильм Кантемира Балагова ДЫЛДА, − говорит он. − Эта картина не оставила равнодушными даже самых больших скептиков среди букеров кинотеатров. Среди будущих проектов в нашем пакете не менее интересные релизы, которые точно удивят многих с точки зрения зрительского потенциала».

Речь идет о семейной комедии ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК? с Робертом де Ниро и новинке пакета − молодежной мелодраме без утвержденного пока русского названия с актрисой франшизы ЛЮДИ ИКС Александрой Шипп в одной из главных ролей. «Большая работа была проведена с выходящей 5 декабря картине ВОЙНА ТОКОВ, − рассказывает Эдильбаев, − и предстоящими в январе фильмами НОТР-ДАМ и РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ, и мы ждем соответствующих результатов».

Генеральный директор компании Мэри Назари назвала назначение Ильяса Эдильбаева своевременным шагом в продолжении интенсивного развития компании. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

02.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пионер

Новости по теме:

Компания «Пионер» усилила отдел букинга

1 мая в парке «Музеон» откроется летний «Пионер»

«Пионер» объявил о сотрудничестве с корпорацией Viacom и каналом Nick Jr.

Штраф «Пионеру» за показ «Смерти Сталина» остался в силе

Суд подтвердил правомерность штрафа кинотеатру «Пионер»


Самое читаемое

«Аванпост» прошел по нижней границе ожиданий

Официальная касса России: у «Ford против Ferrari» минимальное падение сборов

Подробнее
«Холодное сердце 2» всех сметет

Прогноз кассовых сборов в России на 28 ноября – 1 декабря

Подробнее
«Достать ножи» также не разочаровывает

Предварительная касса четверга: мощный старт «Холодного сердца 2»

Подробнее
Телекоммуникационный холдинг представил долгосрочную стратегию развития бизнеса

Онлайн-видеосервис от МТС выйдет на рынок в 2020 году

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 