У «Пионера» новый глава отдела проката

Ильяс Эдильбаев возглавил отдел кинопроката кинокомпании «Пионер». Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора. Эльдибаев имеет большой опыт в кинотеатральной дистрибуции, а до прихода в «Пионер» работал в кинопрокатном отделе «Вольги».

«Моим первый релизом в «Пионере» стал фильм Кантемира Балагова ДЫЛДА, − говорит он. − Эта картина не оставила равнодушными даже самых больших скептиков среди букеров кинотеатров. Среди будущих проектов в нашем пакете не менее интересные релизы, которые точно удивят многих с точки зрения зрительского потенциала».

Речь идет о семейной комедии ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК? с Робертом де Ниро и новинке пакета − молодежной мелодраме без утвержденного пока русского названия с актрисой франшизы ЛЮДИ ИКС Александрой Шипп в одной из главных ролей. «Большая работа была проведена с выходящей 5 декабря картине ВОЙНА ТОКОВ, − рассказывает Эдильбаев, − и предстоящими в январе фильмами НОТР-ДАМ и РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ, и мы ждем соответствующих результатов».

Генеральный директор компании Мэри Назари назвала назначение Ильяса Эдильбаева своевременным шагом в продолжении интенсивного развития компании.

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02.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пионер