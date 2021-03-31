Петербург выделит 100 млн рублей на поддержку кинематографа

Санкт-Петербург выделит около 100 млн рублей на поддержку кинематографии в городе в 2021 году. Об сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, который курирует в городском правительстве вопросы культуры и спорта. Его слова приводит ТАСС. Субсидии будут направлены «некоммерческим организациям для реализации кинематографических проектов».

Что это будут за проекты пока не определено. Список составят по итогам совещания конкурсной комиссии, которое пройдет в ближайшее время. В конкурсах также будет принимать участие «Ленфильм», объявивший накануне, что готовится до конца года запустить четыре новых кинопроекта.

По данным городского комитета по культуре, на территории Петербурга ежегодно снимается около 80 фильмов.

Вице-губернатор также отметил, что «у города большие планы по развитию кинематографа». В частности, завершается формирование будущей городской кинокомиссии на базе комитета по культуре. Это будет «единое окно» для согласования проведения киносъемок. В настоящее время ведется формирование карты киносъемок Петербурга.

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31.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС