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Онлайн-видеосервис Premier запускает конкурс коротких видео о жизни на карантине

Принять в нем участие могут как профессионалы от кино, так и любители

Онлайн-видеосервис PREMIER и кинокомпания PREMIER Studios придумали, как разнообразить жизнь россиян, которые получили лишнюю нерабочую неделю, но будут вынуждены оставаться дома. Компании объявили всероссийский конкурс коротких видео о жизни на карантине. «Что это может быть? Жестокая драма? Гедонистическая комедия? Байопик про рождение оригинального стартапа? А может быть, хоррор или даже слэшер? Да что угодно!» − говорится в сообщении пресс-службы PREMIER.

По условиям конкурса каждый ролик должен быть продолжительностью не больше 10 минут и представлять из себя заявку на нечто более развернутое – например, сериал или онлайн-шоу. В описании следует уточнить, как именно может развиваться показанная история, и представить создателя ролика».

«Ситуация, которую раньше мы могли видеть только в фантастических фильмах, вдруг оказалась реальной – и выяснилось, что на самом деле все не совсем так, как мы себе представляли, − утверждает продюсер, один из руководителей PREMIER Studios Валерий Федорович. − Карантин многих застал врасплох: за границей, на отдыхе, в гостиницах, загородных домах, кого-то – на яхте, а кого-то – в деревне у бабушки. Но и у тех, кто проводит его дома с семьей, уверен, есть о чем рассказать миру».

«Сейчас у многих появилось время, чтобы прислушаться к себе и понаблюдать за окружающими, − добавляет другой  руководитель PREMIER Studios Евгений Никишов. − Мы предлагаем использовать его рационально. Не сомневаюсь, что этот кризис может подарить миру несколько действительно свежих, оригинальных и, самое главное, правдивых историй про тех, кто оказался в необычной ситуации. Творите! А мы поможем вам воплотить самые смелые и безумные идеи».

Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и уже опытные кинематографисты – любой, кому есть что рассказать о том, как радикально изменилась его жизнь за последний месяц, и кто даже в условиях кризиса готов совершать новые открытия на пути к самореализации. Авторам десяти лучших проектов, которые выберет экспертное жюри, PREMIER Studios поможет снять историю целиком, чтобы затем показать ее всему миру на платформе PREMIER.

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26.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Premier

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