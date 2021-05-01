PREMIER рассказал о майских новинках

Библиотеку PREMIER с мая пополнят как эксклюзивные, так и коэксклюзивные проекты. Обновления порадуют поклонников анимации, спортивных фанатов и любителей драматических историй.



Эксклюзивные проекты:

Новый сезон сериала «Мир!Дружба!Жвачка!»

Этой весной главный сериал про девяностые возвращается на Premier, чтобы рассказать, как всего один год в истории новой России изменил жизнь самых обычных людей, в которых зрители разных возрастов узнают себя. Действие переместится ровно на год вперед – в 1994-й, когда страну захватила волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходили в частные руки – в том числе и незаконно, в городах орудовали преступные группировки, а семью Рябининых продолжало лихорадить после событий прошлого лета.

Санька узнал об измене матери, семья под угрозой падения финансовой пирамиды, и даже долгожданное воссоединение с Санькиной любовью, Женей, не приносит облегчения - в город вернулся “с того света” Алик-афганец, одержимый местью. Это история взросления для всех её участников, и подростков и старшего поколения; и история страха перед этим взрослением, перед непонятным будущим.

Новые выпуски тревел-шоу «Русские каникулы» — каждое воскресенье (2, 9, 16, 23, 30 мая)

Модель и филантроп Наталья Водянова вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, проделает путь через кавказские горы, а затем отправится на русский Север в новом тревел-шоу «Русские каникулы».

Новые выпуски футбольного реалити шоу «Ростов-на-кону» — каждую пятницу (7, 14, 21 мая)

Первый в России документальный сериал с элементами реалити, снятый внутри профессиональной футбольной команды. Шесть эпизодов проекта не только расскажут о последних матчах клуба «Ростов» в сезоне 2020/21, но и раскроют основные конфликты и драмы, характерные для футбола в России: становление клуба как бизнес-проекта, развитие молодых игроков, объединение команды вокруг большой цели и роль главного тренера в этом. Наряду с клубом героем сериала станет город с особой южной энергетикой Ростов-на-Дону, где футбол любят независимо от результатов местной команды.

Новое шоу «Аршавин меняет профессию»

В этом проекте известный футболист возьмёт в руки хоккейную клюшку и испытает себя на льду. Участие также примет Владимир Быстров – заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион России по футболу. Падения, летящие в голову клюшки, отскакивающие не в нужную сторону шайбы — главным героям придётся столкнуться с многими вызовами.

Фильм «Печень, или История одного стартапа» — с 6 мая

Дебютная комедия Ивана Снежкина про «лихие 90-е», ставшая лауреатом кинофестиваля «Окно в Европу». Трое друзей Вова, Леха и Мамед мечтают открыть собственный бизнес. Начинающим предпринимателям не хватает лишь одного – денег. Им на помощь приходит полукриминальный авторитет Костик, который просит достать ему новую печень для пересадки. Юные бизнесмены охотно вызываются на дело, но с донорским органом оказывается не все так просто.

Фильм «Sheena667» — с 16 мая

Ироничная драма об онлайн-отношениях с вебкам-моделью и крахе семейных ценностей с Владимиром Свирским и Юлией Пересильд. 30-летние Вадим и Оля мирно живут в Вышнем Волочке и работают в автосервисе, пока Вадим не открывает для себя порночат. Он знакомится с вебкам-моделью под ником Sheena667 и по уши влюбляется в девушку. Виртуальные отношения ставят под угрозу историю семейного счастья.

Коэксклюзивные проекты

Фильм «Будь моим Кириллом»

История дружбы неуверенной в себе девушки Саши и мужа ее сестры Паши. Саша уже давно врет своей семье, что встречается с тренером по бегу, красавчиком Кириллом. Только Паша знает правду и помогает девушке побороть свои комплексы, чтобы исполнить мечты о Кирилле и пригласить его на свидание. В жизни самого Паши тоже не все гладко, поэтому в ответ Саша пытается наладить отношения Паши с ее сестрой.

Мультфильм «От винта-2» — с 13 мая

Захватывающее продолжение приключений отважного самолета-истребителя по имени Витязь. На смену старой дизельной технике приходят современные электролеты, поэтому Витязя с его друзьями отправляют в запас. Теперь все свободное время они проводят в санатории для списанных самолетов. Но когда на Землю вторгаются инопланетяне, которые выводят из строя всю новую авиатехнику, Витязь с друзьями снова взмывают в небо. Им предстоит стряхнуть с себя ржавчину, смазать механизмы и дать отпор захватчикам.

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01.05.2021 Автор: Виолетта Палий