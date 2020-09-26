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Продажи кинотеатров в первой половине сентября снизились на 31%

Исследование проводилось на основе обработки данных кассовых чеков

По данным IT-компании «Платформа ОФД», продажи российских кинотеатров в первой половине сентября снизились на 31% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Средний чек покупки за одно посещение составляет 517 рублей, на 15% выше прошлогоднего уровня. По сравнению с августовским показателями продажи кинотеатров в сентябре значительно выше.

В Москве объем продаж в денежном выражении на 10% ниже, чем в прошлом году. Средний чек покупки за одно посещение – 551 рубль, на 1% выше аналогичного периода прошлого года. В топ покупок, кроме билетов, входят карамельный попкорн, начос, негазированная вода и газированные напитки.

Исследование проводилось на основе данных оператора электронного документооборота ОФД, который ежедневно обрабатывает 44 млн кассовых чеков – каждый третий чек с онлайн-касс в стране. Всего в системе более 27 млрд чеков.

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26.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: ТАСС

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