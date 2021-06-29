Правительство выделит российскому кино 500 млн рублей на международное продвижение

Правительство планирует выделить 500 млн рублей отечественным компаниям на международное продвижение. Оператором распределения субсидий выступит Российский экспортный центр (РЭЦ).

Первый этап отбора прошли 11 компаний. Из 500 млн рублей субсидий 360 млн могут уйти на поддержку почти 20 полнометражных проектов, еще более чем на 90 млн рублей претендуют два сериала и 25 мультфильмов. Как отметили в РЭЦ, средства распределяются по линии поддержки как кинокомпаний, так и IT-компаний, однако вторые практически не пользуются этой субсидией. Кроме того, в РЭЦ подали заявки на поддержку на общую сумму 23 млн рублей такие IT-проекты, как видеоредактор и программа распознавания голоса.

В число проектов-претендентов вошли сериал «Перевал Дятлова» и вторая часть мультфильма ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ. Кроме того, документы о финансировании пакета мультфильмов подал «Союзмультфильм»: в планах студии — перевести на несколько языков около десяти мультфильмов, в том числе «Простоквашино», «Оранжевую корову» и «Пластилинки».

Субсидии будут выделяться на безвозвратной основе, но предполагают соблюдение ряда условий. Участниками могут стать компании, которые работают не менее трех лет. Также их экспортная выручка за предшествующий год должна быть не менее 7 млн рублей, или размер платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности оказался не менее 1 млн рублей. Кроме того, небходимо наличие сведений об увеличении экспортной выручки на сумму минимум втрое больше субсидии.

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29.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Известия