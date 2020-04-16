Кинематографисты оценили потери отрасли в 2020 году в 75 млрд рублей

Киноиндустрия и смежные с ней отрасли в 2020 году могут не досчитаться не менее 75 млрд рублей. Такую оценку потерь дал Сергей Сельянов в ходе онлайн-конференции «Киноиндустрия в период коронавируса», организованной ТАСС. В мероприятии также участвовали продюсеры Леонид Верещагин, Игорь Толстунов, Александр Акопов, а также председатель правления «Союзмультфильма» и глава Киностудии им. Горького Юлиана Слащева и киноаналитик Олег Иванов.

Сельянов отметил, что из-за нынешней ситуации с простоем кинотеатров и кинопроизводства за три года отрасль потеряет как минимум 150 млрд рублей. Продюсер посетовал, что в этом году, скорее всего, не будут запущены съемки ни одного нового намеченного кинопроекта. Это связано с ограничительными мерами, принятыми из-за эпидемии, а также климатическими особенностями нашей страны, в которой основные съемки обычно проходят летом. Это может привести к тому, что в 2021 году рынок не достичается российских картин.

Тревожные новости о малой вероятности новых съемок кинопроектов подтвердил и глава студии «Тритэ» Леонид Верещагин. Он отметил, что производство в этом году не досчитается от 5 до 10 млрд рублей инвестиций. В том числе и от теряющих рекламу телеканалов, которые являются крупнейшими партнерами продюсеров по кинопроизводству. При этом, ожидает продюсер, стоимость кинопроизводства неизменно возрастет из-за курса валют и роста стоимости оборудования. Он также заострил внимание на том, что из-за кризиса пострадает вся цепочка «кинопроизводитель − дистрибьютор − кинотеатр» и все ее звенья находятся в «одной лодке и нуждаются в помощи».

Леонид Верещагин отметил, что осенью кинопрокат ждет настоящее столпотворение релизов − и российских, и голливудских. Продюсер призвал рынок, продюсеров и Минкультуры решать эту проблему совместными усилиями, помогая друг другу. В том числе, организовывая совместные рекламные компании. По его словам, есть опасность, что рынок столкнется с нежеланием зрителей возвращаться в кинотеатры, однако масштабного кризиса, который был в 90-е Верещагин все же не ожидает. О том, что происходит с ближайшими проектами ТРИТЭ, можно прочитать здесь.

Продюсер Игорь Толстунов также отметил проблему с кинопрокатом, которая назревает по итогам карантинного периода. Она может коснуться и большого проекта его компании СЕРДЦЕ ПАРМЫ. Его съемки удалось завершить до кризиса, проект находится в монтаже и «в графике», он будет состоять из полнометражной ленты и 8-серийного сериала. Однако с датой выпуска картины в прокат пока определенности нет. А вот проект МАСТЕР И МАРГАРИТА запустить не успели и, как посетовал продюсер, теперь непонятно, когда смогут это сделать.

Александр Акопов вслед за Игорем Толстуновым отметил назревающую проблему с кадрами в кинопроизводстве. Специалистов по окончании карантинного периода на всех может не хватить, в том числе и потому, что сейчас они сидят без работы и могут уйти из отрасли. Но в целом, Акопов смотрит в будущее с оптимизмом. Он назвал сегодняшний период − идеальным для девелопмента и обсуждения новых идей. Продюсер надеется, что власти примут «адекватные меры поддержки» индустрии, подчеркнув, что «денежный размер» отрасли (а киноиндустрия не самая крупная из них), не всегда отражает ее реальный вес в жизни общества. На меры поддержки от государства надеется и Сергей Сельянов. Он призвал власти в первую очередь помогать им.

Юлиана Слащева отметила, что у киностудии Горького пришлось отложить запуск первых намеченных к съемкам кинопроектов. Первый из них должен был начать сниматься в мае. А вот в анимации ситуация оказалась лучше − производство мультфильмов возможно и на удаленной основе. В отношении проката, Слащева настроена оптимистично. Она уверена, что поток зрителей в залы восстановится в течение месяца после открытия кинотеатров.

Аналитик Олег Иванов предположил, что в российском кино из-за кризиса на какое-то время закончился период больших бюджетов, а кинопрокатная отрасль потеряет до половины заработанного в прошлом году. По его мнению, из-за социальных фобий зритель будет готов пойти в кино не раньше четвертого квартала 2020 года. Александр Акопов с ним не согласился, выразив уверенность, что зритель вернется быстрее. Коллегу поддержал и Леонид Верещагин, который считае, что зритель быстро заскучает по коллективному просмотру кино.

Олег Иванов также предостерег кинематографистов от огульной реализации сценариев проектов на тему пандемии, предположив, что по окончанию кризиса зритель захочет посмотреть кино не о наболевших проблемах, а позитивные фильмы с «образом светлого будущего».

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16.04.2020 Автор: Артур Чачелов