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«СТС Медиа» стала совладельцем кинокомпании «Водород»

И намерена довести долю в ней до контрольной

Холдинг «СТС Медиа» приобрел долю в кинокомпании «Водород», известной по проектам ДЖУНГЛИ, ПРИЗРАК, НАПАРНИК, ПРИТЯЖЕНИЕ и ЛЕД. Как сообщают «Ведомости», сейчас медиахолдинг стал владельцем около 25% акций, однако намерен довести свою долю в нем до контрольной. По задумке, вскоре «Водород» должен превратиться в киноподразделение «СТС Медиа».

Выбор киностудии для покупки для «СТС Медиа» не случаен. Компании давно сотрудничают на кинопроектах, кроме того, в последнее время постоянным партнером «Водорода» является компания Art Pictures Studio, совладельцем одной из структур которой является «Национальная медиагруппа» (НМГ), совладелец «СТС Медиа».

Студия «Водород» была создана в 2011 году продюсерами Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко и Александром Войтинским. Последний вышел из проекта в 2015 году. В 2017 году выручка компании, по собственным данным, составила около 500 млн рублей.

Российские медиахолдинги тесно связаны с кинопроизводством. Так, постоянным партнером Первого канала является студия «Дирекция кино», «Газпром-медиа» имеет в своем активе кинокомпанию «КИТ» и «Централ Партнершип». НМГ, как упоминалось выше, связана с Art Pictures Studio. Ранее основным кинопартнером СТС была компания Yellow, Black & White, и многие на рынке были уверены, что медиахолдинг купит именно ее. Однако этого не произошло, и YBW сосредоточилась на совместных проектах с «Газпром-медиа» – запустила онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Супер». 

Интересно, что одним из основных медиапартнеров проектов «Водорода» и сопродюсером многих его картин были государственный холдинг ВГТРК и входящий в него телеканал Россия 1. О том, как приход нового инвестора скажется на этом сотрудничестве, не сообщается.

26.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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