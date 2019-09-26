Московский суд не стал рассматривать иск к Джеки Чану и Арнольду Шварценггеру

Арбитражный суд Москвы не будет привлекать к ответственности Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера по делу о банкротстве компании «Русская фильм группа». Иск к актерам остался без рассмотрения и возвращен истцу. Об этом сообщают «РИА Новости», основываясь на опубликованном определении суда.
Напомним, что управляющий обанкротившейся РФГ Кирилл Бодров настаивал на взыскании около 217 млн рублей с голливудских звезд, а также с китайской China Film Group Corporation. Он требовал привлечь их к субсидиарной ответственности по обязательствам РФГ перед кредиторами, считая новую компанию основателей РФГ, которая вместе с голливудскими звездами и китайскими продюсерами сняла фильм ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, преемницей долгов первой компании.
Из-за процессуальных нарушений дело было оставлено без движения. 4 сентября суд удовлетворил ходатайство Бодрова об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утвердил новым конкурсным управляющим Наталью Никифорову. Никифорова не захотела продолжать громкое дело и обратилась с ходатайством о возвращении иска к Шварценеггеру, Чану и China Film Group Corporation. Его суд удовлетворил.
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26.09.2019 Автор: Артур Чачелов
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