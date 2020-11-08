Касса России: «Подольские курсанты» стартуют со второго места

Их обошли «Ведьмы»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение Общая

касса 1 ВЕДЬМЫ

The Witches CAO 2 1441 65 500 000

$818 750 45 455

$568 -44,6% 248 500 000

$3 204 384 2 ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ

CP 1 1613 37 000 000

$462 500 22 939

$287 - 52 300 000

$653 750 3 ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

War with Grandpa PNR 2 780 30 175 600

$377 195 38 687

$484 -33,3% 170 420 447

$2 197 556 4 КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ

VLG 1 881 19 061 343

$238 267 21 636

$270 - 25 643 486

$320 544 5 ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ

Dragon Rider VLG 2 1368 17 518 647

$218 983 12 806

$160 -42,5% 66 282 528

$854 707 ИТОГО TOP-5: 169 255 590

$2 115 695

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80 руб.

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Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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