Касса России: «Подольские курсанты» стартуют со второго места

|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
|Общая
касса
|1
|
ВЕДЬМЫ
The Witches
|CAO
|2
|1441
|65 500 000
$818 750
|45 455
$568
|-44,6%
|248 500 000
$3 204 384
|2
|CP
|1
|1613
|37 000 000
$462 500
|22 939
$287
|-
|52 300 000
$653 750
|3
|
ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
War with Grandpa
|PNR
|2
|780
|30 175 600
$377 195
|38 687
$484
|-33,3%
|170 420 447
$2 197 556
|4
|VLG
|1
|881
|19 061 343
$238 267
|21 636
$270
|-
|25 643 486
$320 544
|5
|
ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ
Dragon Rider
|VLG
|2
|1368
|17 518 647
$218 983
|12 806
$160
|-42,5%
|66 282 528
$854 707
|ИТОГО TOP-5:
|169 255 590
$2 115 695
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80 руб.
* comScore
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
09.11.2020 Автор: БК
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