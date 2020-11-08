Предварительная касса уикенда №45 05.11 - 08.11.2020


Касса России: «Подольские курсанты» стартуют со второго места

Их обошли «Ведьмы»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение Общая
касса
1
ВЕДЬМЫ
The Witches
 CAO 2 1441 65 500 000
$818 750		 45 455
$568		 -44,6% 248 500 000
$3 204 384
2 CP 1 1613 37 000 000
$462 500		 22 939
$287		 - 52 300 000
$653 750
3 PNR 2 780 30 175 600
$377 195		 38 687
$484		 -33,3% 170 420 447
$2 197 556
4 VLG 1 881 19 061 343
$238 267		 21 636
$270		 - 25 643 486
$320 544
5 VLG 2 1368 17 518 647
$218 983		 12 806
$160		 -42,5% 66 282 528
$854 707
  ИТОГО TOP-5:   169 255 590
$2 115 695		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80 руб.
* comScore

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AOF - A-One Films
BN - Белые ночи
CAO - Каро Премьер
CNF - Cineticle Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
RR - Ракета Релизинг
SMKT - Самокат
SPPR - SPPR
VLG - Вольга
WDS - WDS

09.11.2020 Автор: БК

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