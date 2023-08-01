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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 3–6 августа 2023 года

Баба Яга, призраки, дети и другие

За внимание семейной аудитории этой неделе будут бороться сразу два проекта. Очевидным фаворитом выглядит фэнтези БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (NKI). Среди его плюсов – использование образов из русских народных сказок и опыт создателей, за плечами которых АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (35,6 млн рублей на старте). В качестве еще одного референса можно назвать КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (39,9 млн).

Альтернативой выступит французская комедия 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ (AK), продолжение фильма НЕ ВСЕ ДОМА (3,8 млн). На этот раз проект может похвастаться более интересной локацией и запоминающимся названием, так что ему вполне может быть по силам добиться цифр НЕУВОЛЬНЯЕМОГО (5,7 млн).

Также между двумя остросюжетными релизами смогут выбирать поклонники хорроров. КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (VLG) обладает достаточно дорогим продакшном и Элис Ив в роли главной героини. Его ориентиры – ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ (25,6 млн) и 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (21,2 млн).

СВАДЕБНАЯ РЕЗНЯ (GF), в свою очередь, может привлечь зрителя комедийными элементами и запустить позитивный «сарафан». В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (10,5 млн) и Я ИДУ ИСКАТЬ. КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА (4,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть драмы БОКСЕР (CS) и СЕМЬ ЛИЦ ДЖЕЙН (PRD), анимацию ДОМОВЯТА: НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ (GF), фантастику КОСМОС. СМЕРТЬ. РОБОТЫ (KNLG), экшн КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (CP), комедию МОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ЛЕТО (PLK) и перевыпуск байопика КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК (INK).

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР

01.08.2023 Автор: Максим Острый

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