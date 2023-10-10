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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 12–15 октября 2023 года

Смешарики, трудовые мигранты и другие

Мультфильм СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (NMG) станет главным предложением на уикенде для семейной публики и, вероятно, ключевой новинкой недели. Да, франшиза сама по себе сейчас уже не так популярна, как когда-то, но низкая конкуренция и близость осенних каникул, а также малый хронометраж вполне в состоянии обеспечить проекту достойные сборы. Ближайшим референсом в данном случае выглядит релиз ЯГА И КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ (55,1 млн рублей на старте).

На интерес в первую очередь регионального зрителя рассчитывает комедия ВАСЯ НЕ В СЕБЕ (AK). Тропы про попаданца с одной стороны и про перевоспитавшегося мажора с другой пользуются у отечественного зрителя стабильной популярностью, а необычная для Павла Прилучного роль поможет привлечь к картине дополнительное внимание. Ориентирами по сборам могут служить ленты БЫТЬ (46,3 млн) и ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ (50,3 млн).

Максим Острый, автор БК: «Очевидно, ВАСЯ НЕ В СЕБЕ содержит гуманистический заряд – по крайней мере, такой, каким его представляют себе создатели проекта. И этот заряд, безусловно, сможет привлечь зрителя, желающего посмотреть в кино добрый фильм о том, как нехороший человек становится значительно лучше».

Поклонников зарубежного остросюжетного кино на уикенде ждет ВЫЖИВШАЯ (CRP). Сюжетно проект, судя по всему, близок к ленте НА КРАЮ (13,5 млн). При этом он, учитывая локализованное название, явно стремится привлечь к себе внимание любителей survival-триллеров. В этом смысле в качестве референса также можно назвать ВЕРШИНУ СТРАХА (16 млн).

За женскую аудиторию поборются два довольно разных проекта. У ленты ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (PRD), обладающей интересным актерским составом и комедийно-мелодраматическим уклоном, больше шансов добиться успеха в столицах и крупных городах. Ее референсы – это ТЫ УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ? (7,1 млн) и КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? (4,8 млн). УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ. МИРОВОЙ УРОВЕНЬ (EXP), в свою очередь, постарается заинтересовать подростков. Ориентирами для нее могут служить картины УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3: ВСЕ ЗВЕЗДЫ 3D (9,9 млн с учетом СНГ) и ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (7,9 млн).

Также зрители смогут посмотреть детектив ИСЧЕЗНУВШАЯ В ЗВЕЗДАХ (NKI / ART), фильмы ужасов КОШМАРЫ ЛУННОГО САДА (UNID) и ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. СТРАНА ПРИЗРАКОВ (WP), драмы МОЛОДОЙ ПАПА (KNLG), ПОВЕЗЛО С БРАТОМ! (KAP) и КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ (PNR), комедию ПАПА, НЕ ЗВЕЗДИ! (CPF) и триллер СЛЕЖКА (MVK).

Фото: кадр из фильма СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО

10.10.2023 Автор: Максим Острый

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