Стал известен победитель конкурса «5 пилотов для Okko»

Им стала криминальная драма «Как приручить лису» Юлианы Закревской

Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko».

Победителем по результатам голосования критиков и зрителей стал пилот «Как приручить лису» Юлианы Закревской. Теперь он получит заказ на полноценный сезон, который впоследствии дебютирует эксклюзивно на платформе.

В центре повествования криминальной драмы – зоопсихолог, который случайно спасает жизнь странной девушки, прожившей всю жизнь в заточении в лесу, но сам при этом становится подозреваемым.

Главные роли в проекте исполнили Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева, Наташа Фенкина, Тимофей Иванов и другие.

Фото: пресс-служба Okko