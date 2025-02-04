top banner

Стал известен победитель конкурса «5 пилотов для Okko»

Автор: БК

4 февраля 2025

Им стала криминальная драма «Как приручить лису» Юлианы Закревской

Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko».

Победителем по результатам голосования критиков и зрителей стал пилот «Как приручить лису» Юлианы Закревской. Теперь он получит заказ на полноценный сезон, который впоследствии дебютирует эксклюзивно на платформе.

В центре повествования криминальной драмы – зоопсихолог, который случайно спасает жизнь странной девушки, прожившей всю жизнь в заточении в лесу, но сам при этом становится подозреваемым.

Главные роли в проекте исполнили Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева, Наташа Фенкина, Тимофей Иванов и другие.

Фото: пресс-служба Okko

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Лаборатория «Ленфильм-дебют» объявила о смене команды
Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2024 год
Подробнее
Сериал «Почка» получит турецкую адаптацию
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Злой город» немного недотянулся до «Сердца пармы»
Подробнее
В Москве состоялась премьера романтической комедии «Оставь это ветру»
Подробнее
Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма»
Подробнее
«Красная Поляна» побила рекорд «Короля и Шута» на «Кинопоиске»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 января – 2 февраля
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Злой город» вырвался в лидеры
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 января – 2 февраля 2025 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier подвел итоги 2024 года
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2024 году
Подробнее
Касса четверга: «Злой город» возглавил прокат
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2025 года
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Исполнительный директор Вера Фетищева покинула компанию Сapella Film
Подробнее
Стартовало финальное голосование конкурса «5 пилотов для Okko»
Подробнее
KD Studios и AP Digital запускают полнометражную экранизацию «Острова сокровищ»
Подробнее
Официальная касса России: великолепный век Василия
Подробнее

Новости по теме

Okko рассказал о новинках февраля
Подробнее
Больше половины жителей России продолжают пользоваться подписками на онлайн-кинотеатры
Подробнее
Стартовало финальное голосование конкурса «5 пилотов для Okko»
Подробнее
Фильм «Небриллиантовая рука» посмотрели 44,8 млн человек за новогодние каникулы
Подробнее
Okko рассказал о новинках на новогодние праздники
Подробнее