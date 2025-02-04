Стал известен победитель конкурса «5 пилотов для Okko»
Автор: БК
4 февраля 2025
Им стала криминальная драма «Как приручить лису» Юлианы Закревской
Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko».
Победителем по результатам голосования критиков и зрителей стал пилот «Как приручить лису» Юлианы Закревской. Теперь он получит заказ на полноценный сезон, который впоследствии дебютирует эксклюзивно на платформе.
В центре повествования криминальной драмы – зоопсихолог, который случайно спасает жизнь странной девушки, прожившей всю жизнь в заточении в лесу, но сам при этом становится подозреваемым.
Главные роли в проекте исполнили Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева, Наташа Фенкина, Тимофей Иванов и другие.
Фото: пресс-служба Okko
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