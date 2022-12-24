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Netflix построит собственную киностудию

Автор: Никита Никитин

24 декабря 2022

Разрешение на постройку нового кинокомплекса дали власти штата Нью-Джерси

Общемировой лидер стриминг-вещения Netflix планирует построить ультрасовременную киностудию в штате Нью-Джерси, сообщает Apnews. Реконструкция бывшей военной базы на берегу побережья потребует до 900 млн инвестиций и, как ожидается, создаст тысячи новых рабочих мест в регионе.

Netflix потратит $55 млн за участок площадью 292 акра, где раньше располагалась военная база Форт-Монмут в Итонтауне и Оушенпорте. Армия законсервировала данную локацию еще в 2011 году.  В дальнейшем онлайн-гигант инвестирует еще $848 млн в постройку съемочных павильонов и других необходимых для функционирования кинопроизводства помещений.

Проект планируется завершить в два этапа в течение нескольких лет. Основные постройки будут включать 12 съмочных повильонов, каждый площадью около 1,4-3,7 тыс кв.м. Дополнительные помещения будут включать офисы, здания кинопроизводственных служб, а также локаций, которые смогут свободно посещать обычные зрители, например, розничные магазины. Также в рамках проекта будет реализовано строительство нового жилья, гостиниц и иных кинопроизводственных предприятий. План предстоящей застройки нуждается в многочисленных одобрениях со стороны локальных и федеральных властей.

Как отметил один из руководителей онлайн-платформы Тед Сарандос, многомиллионное производство и тысячи новых рабочих мест позволит стимулировать местную экономику и экономику штата, что в перспективе позитивно скажется на производственной экосистеме Нью-Джерси в целом. Согласно ожиданиям губернатора Фила Мерфи, за счет вливания миллиарда долларов в кинопроизводственную инфраструктуру Нью-Джерси укрепит свой статус как одного из важнейших для теле- и киноиндустрии.

Примечательно, что в скором времени в Нью-Джерси будет построен еще один телевизионный и кинопроизводственный комплекс, в возведении которого участвует студия Lionsgate. На месте ранее снесенного государственного жилого комплекса в Ньюарке будет построена киностудия площадью 12 акров стоимостью $125 млн.

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