Европейские телеканалы стали тратить меньше денег на производство контента

Прогноз компании Ampere на этот год составляет $8,7 млрд

Согласно новому прогнозу исследовательской компании Ampere Analysis, расходы стриминговых платформ в Европе на пяти крупнейших рынках (Великобритания, Германия, Испания, Франция и Италия) по итогам 2024 года достигнут 10 млрд евро.

Отмечается, что данный показатель превысит инвестиции местных коммерческих телеканалов в оригинальный и приобретенный контент.

По данным исследования компании, телевещатели фиксируют спад вовлеченности зрителей на 16% с 2016 года, что привело к снижению рынка телерекламы на почти 1 млрд евро за последние 10 лет.

Бюджеты европейских коммерческих телеканалов на контент, в свою очередь, уменьшились с 2016 года на 19%. Тем не менее, речь идет все равно о довольно внушительных суммах – прогноз Ampere на этот год составляет $8,7 млрд.

Подчеркивается, что вещателям важно сохранять или увеличивать свои бюджеты, потому что ближайшие несколько лет открывают потенциальные возможности для конкуренции со стримингами – крупные платформы постепенно начинают урезать собственные траты на контент.

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