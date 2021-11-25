Disney планирует потратить на контент $33 млрд в 2022 году

С октября 2021-го по сентябрь 2022-го компания планирует выпустить 50 различных проектов

Компания Disney планирует увеличить расходы на контент до $33 млрд в течение 2022-м финансового года, который начался 1 октября, сообщает Variety. Данный прогноз заявлен в годовом отчете компании, который был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Заявленная сумма означает увеличение расходов примерно на $8 млрд в сравнении с 2021-м фингодом. С октября прошлого года по конец сентября текущего расходы Disney на контент составили $25 млрд. Дополнительные средства пойдут на производство проектов для онлайн-платформ Disney+, Hulu и ESPN Plus. Сюда же включаются траты на права на спортивные трансляции и прочий контент для ESPN, ESPN Plus и других платформ.

Disney планирует выпустить около 50 различных проектов в течение финансового года. Речь идет как о кинотеатральных релизах, так и онлайн-проектах и телесериалах. В целом, в течение 2022-го финансового года планируется запустить в производство около 60 различных сериалов, 30 комедийных многосерийных проектов, 25 драматических сериалов, 15 документальных проектов, 10 анимационных сериалов, пять полнометражных телефильмов, а также множество других спецпроектов.

Как отмечают аналитики, увеличение расходов на онлайн-контент в очередной раз показывает первостепенность потокого вещания для Disney на данный момент в сравнении с традиционными направлениями деятельности компании — телевидением и кино.

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