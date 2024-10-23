Цены на телевизионную рекламу в 2025 году вырастут на 40-58%

Наиболее существенно стоимость рекламных блоков вырастет у ТНТ и СТС

Национальный рекламный альянс (НРА), который контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ, сообщил участникам рынка о повышении базовых цен на рекламу на федеральном телевидении в 2025 году. По информации «Ведомостей», вилка роста цен в зависимости от телеканала составит 40-58% по сравнению с цифрами на этот год.

Наиболее существенно стоимость рекламы вырастет у ТНТ и СТС (58%), а также у «РЕН ТВ» и «Пятницы» (55%). На 40% увеличатся расценки у телеканалов «Спас», «Мир», «Матч ТВ», ТВЦ, «Домашний» и «Карусель». В пределах этих же значений повысятся расценки и у других вещателей.

Издание отмечает, что указанную динамику роста цен подтвердили собеседники еще в трех рекламных группах и агентствах. Однако, часть из них считает, что корректнее оценивать динамику расценок НРА после дополнительного повышения базовых цен, которое произошло в конце 2023 года. Если же принимать за базовые эти показатели, то тогда вилка роста цен на федеральных телеканалах в 2025 году составит 0,3–13,1%.

В НРА отказались от комментариев.

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