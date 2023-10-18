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На федеральных каналах вырастет цена на рекламу

Автор: Илья Кувшинов

18 октября 2023

В 2024 году ее стоимость поднимется на 22-42%

Национальный рекламный альянс (НРС), контролирующий продажу более 90% рекламы на российском ТВ, сообщил участникам рынка о повышении цен на размещение рекламных блоков на федеральных телеканалах со следующего года. По данным рекламного агентства Starlink, которые приводят «Ведомости», их рост составит от 22 до 42%.

Самое большое повышение расценок рекламное агентство зафиксировало на телеканале «Матч ТВ» – около 42%. На СТС, ТНТ, «Пятнице», «2x2» цены на вырастут на 31-32%. На «РЕН ТВ», «ТВ-3», «МУЗ-ТВ» они увеличились на 29%. Размещение на «Первом канале» и телеканале «Суббота» стало дороже на 27%. На каналах «Че», «Ю», «Звезда», «Россия 24», «ТНТ 4», «Мир» – на 24%. А на каналах «Россия 1» и «Карусель», НТВ, «Пятый канал», «Домашний» и СТС Love, ТВЦ, «Спас», «Солнце» – на 22%.

По информации Starlink, на большинстве тематических телеканалов расценки в среднем увеличатся на 30%. На каналах «Сапфир», «Кинека», «Терра» и телеканалах семейства «Матч» – на 18%.

НРА уже не первый раз за последнее время поднимает цены на рекламу, однако сообщается, что в начале августа на телеканалах было распродано около 75% совокупного объема рекламного пространства на 2024 год. Среди причин повышенного спроса на размещение — резкий рост ТВ-бюджетов локализованных и новых российских брендов, а также сокращение объемов самого рекламного пространства из-за снижения телесмотрения.

Фото: Freepik

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