Стоимость телерекламы в 2024 году вырастет еще на 40% из-за высокого спроса

Отмечается, что повышение коснется только новых сделок на нераспроданный инвентарь

Национальный рекламный альянс (НРА) повысил цены на размещение федеральной телерекламы в этом году еще в среднем на 40%. По информации «Ведомостей», это коснется только новых сделок на нераспроданный инвентарь.

Отмечается, что спрос на ТВ-размещения все еще высокий, и на 2024 год остается уже менее 10% свободного совокупного объема рекламного пространства.

Напомним, что в начале августа на телеканалах было распродано около 75% инвентаря на 2024 год. Среди причин повышенного спроса на размещение – резкий рост ТВ-бюджетов локализованных и новых российских брендов, а также сокращение объемов самого рекламного пространства из-за снижения телесмотрения.

Обычно НРА корректирует базовые цены на рекламу раз в год – в прошлом году это произошло в октябре: тогда было объявлено, что в 2024 году ее стоимость поднимется на 22–42%.

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