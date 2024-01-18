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Стоимость телерекламы в 2024 году вырастет еще на 40% из-за высокого спроса

Автор: Илья Кувшинов

18 января 2024

Отмечается, что повышение коснется только новых сделок на нераспроданный инвентарь

Национальный рекламный альянс (НРА) повысил цены на размещение федеральной телерекламы в этом году еще в среднем на 40%. По информации «Ведомостей», это коснется только новых сделок на нераспроданный инвентарь.

Отмечается, что спрос на ТВ-размещения все еще высокий, и на 2024 год остается уже менее 10% свободного совокупного объема рекламного пространства.

Напомним, что в начале августа на телеканалах было распродано около 75% инвентаря на 2024 год. Среди причин повышенного спроса на размещение – резкий рост ТВ-бюджетов локализованных и новых российских брендов, а также сокращение объемов самого рекламного пространства из-за снижения телесмотрения.

Обычно НРА корректирует базовые цены на рекламу раз в год – в прошлом году это произошло в октябре: тогда было объявлено, что в 2024 году ее стоимость поднимется на 22–42%.

Фото: Freepik

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