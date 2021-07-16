Lionsgate приобрела существенную долю каталога Spyglass

Lionsgate приобрела значительную часть библиотеки Spyglass Media Group, сообщает Screen Daily. Сделка затронула большую часть из 200 фильмов компании Spyglass. Кроме того, заключено стратегическое партнерство по вопросам контента.

Соглашение предоставляет Lionsgate 20% акций Spyglass, другими стратегическими инвесторами которой остаются итальянская производственная компания Eagle Pictures, британская киносеть Cineworld Group, а также Warner Bros. Также сделка подразумевает многолетнее сотрудничество между Lionsgate и Spyglass по формату first-look deal в отношении телевизионных проектов.

Руководитель Spyglass Гэри Барбер и его команда остаются у руля студии. Наиболее привлекательными активами компании небезосновательно считаются права на культовые хоррор-франшизы КРИК (новая часть запланирована к выходу в январе следующего года) и ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА. Возродить последнюю также планируют в самое ближайшее время.

Благодаря сделке в пакет Lionsgate попали проекты СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ», КОРОЛЬ ГОВОРИТ!, КРИК 4, ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 5, ДЕТИ ШПИОНОВ 4, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА, МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ, ДВОРЕЦКИЙ Ли Дэниелса, а также картины Квентина Тарантино ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ, БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ и ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА. Многие из них вошли в пакет компании Гэри Барбера, когда были приобретены для Spyglass инвестиционной группой Lantern Capital Partners после банкротства Weinstein Company.

Теперь фильмы Spyglass войдут в каталог Lionsgate, дополнив список из 17 тысяч названий. До этого Lionsgate пополняла библиотеку за счет каталогов от Artisan, Trimark и Summit. Столь обширное контентное предложение будет способствовать продвижению стриминг-сервиса Starz и соответствующего приложения.

Сделка Lionsgate / Spyglass стала очередным крупным соглашением между студиями в череде аналогичных событий последнего времени после слияния Warner Media и Discovery, поглощения студии MGM онлайн-гигантом Amazon и новостью о том, что независимая студия A24 находится в активном поиске покупателя.

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16.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Screen Daily