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Новая дилогия о «Мстителях» будет одним длинным фильмом

Автор: Илья Кувшинов

21 декабря 2023

Инсайдеры утверждают, что студия готовит пятичасовую картину и планирует разделить ее на две части

Marvel все еще решает, что делать c персонажем Джонатана Мейджорса после увольнения актера, однако, по информации источников, это не должно повлиять на глобальные планы студии.

Журналист Джефф Снейдер утверждает, что две грядущие части МСТИТЕЛЕЙ, получившие подзаголовки ДИНАСТИЯ КАНГА и СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ – это «один большой пятичасовой фильм с перерывом в год».

Отмечается, что грядущая дилогия должна стать масштабным событием для MCU, после которого Кевин Файги наконец-то переключит свое внимание на «Людей Икс», доставшихся Disney после приобретения 20th Century Fox.

Выход ДИНАСТИИ КАНГА, которая возможно сменит свое название, запланирован на 1 мая 2026 года – у проекта, правда, все еще нет нового режиссера.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ

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