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АВК попросила РАО вернуть вознаграждения за использование музыки в иностранных фильмах

Автор: Никита Никитин

20 марта 2022

Иностранные ОКУПы приостановили действие соглашений о представительстве с РАО

Ассоциация владельцев кинотеатров отправила исполнительному директору «Российского авторского общества» (РАО) Алексею Карелову письмо (имеется в распоряжении БК), в котором попросила вернуть собранные с кинотеатров авторские вознаграждения за использование музыкальных произведений в составе иностранных фильмов. Причиной данного требования Ассоциация назвала приостановление действия соглашений о представительстве с РАО со стороны иностранных обществ по коллективному управлению авторскими правами (ОКУПы). В числе последних - американские BMI, ASCAP, британская PRS, итальянское общество авторов и композиторов SIAE. 

Как говорится в письме, фактически иностранные ОКУПы в одностороннем порядке прекратили выплаты за использование результатов интеллектуальной деятельности в пользу российских правообладателей. Кроме того, ведётся работа над исключением РАО из CISAC (международной конфедерации обществ авторов и композиторов).

Таким образом, так как собранные с кинотеатров авторские вознаграждения в сложившихся обстоятельстах не могут быть распределены и выплачены авторам музыки – членам иностранных ОКУПов, РАО обязано возвратить кинотеатрам собранные, но не распределённое средства, считают в АВК. По мнению Ассоциации, в текущих обстоятельствах приходится говорить о признаках неосновательного обогащения РАО за счёт собранного с кинотеатров авторского вознаграждения.

Ассоциация попросила РАО отправить ответ на содержащийся в письме запрос в десятидневный срок. Письмо подписано исполнительным директором Ассоциации владельцев кинотеатров Еленой Ермолиной.

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