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АВК вышла из состава Международной ассоциации кинотеатров

Автор: БК

8 июня 2022

Решение принято сторонами добровольно по итогам переговоров

Ассоциация владельцев кинотеатров России выходит из Международной ассоциации кинотеатров (The International Union of Cinemas / Union Internationale des Cinémas (UNIC)), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Comscore в России и члена АВК Романа Исаева. UNIC объединяет европейские национальные союзы кинотеатров и их владельцев.

По итогам переговоров сторон принято решение о выходе АВК из UNIC по собственной инициативе вместо принудительного выхода.

«Заявление о выходе Ассоциации владельцев кинотеатров из UNIC было отправлено. Оно явилось неким итогом переговорного процесса как правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России, на фоне санкций в адрес РФ в целом и той риторики, которая преобладает в отношении России, в том числе в сфере развлечений», — сообщил Исаев.

Ассоциация владельцев кинотеатров стала членом UNIC в 2019 году. UNIC − ассоциация, объединяющая киносети и национальные объединения кинотеатров из почти 40 стран Европы. Деятельность UNIC направлена на продвижение социальной, культурной и экономической значимости кинотеатров на европейском и международном рынках. До принятия в объединение АВК единственным членом этой ассоциации от России была сеть КАРО, которая вступила в нее в марте 2017 года.

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