Григорий Печерский стал единственным владельцем киносети «КАРО»
Автор: БК
5 октября 2026
Сейчас она управляет 26 кинотеатрами в России
Основатель, совладелец и управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский через цепочку компаний стал единственным владельцем ООО «Каро Фильм Менеджмент» – головной компании киносети «КАРО». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
100% доли в компании находятся в залоге у ООО «СПР Финанс», полностью принадлежащему Печерскому. Ранее среди владельцев «Каро Фильм Менеджмент» были бизнесмен Пол Хет, фонд UFG Private Equity и Российский фонд прямых инвестиций.
В «КАРО» и ADG Group от комментариев «Ведомостям» отказались.
«КАРО» входит в число крупнейших киносетей России. Сейчас сеть управляет 26 кинотеатрами в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде и других городах.
Самое читаемое
Новинки октября в онлайн-кинотеатре StartПодробнее
КИОН рассказал о новинках октябряПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 1-4 октябряПодробнее
В Москве впервые пройдет Корейская кинонеделяПодробнее
Международная касса: «Тайный дневник Верити» стал вторым среди адаптаций книг Коллин ГуверПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Девятая планета» вновь перваяПодробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках октябряПодробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова на вершинеПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 октябряПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 годаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Приключения мамонтенка» опередили «Царевну Несмеяну»Подробнее
«Мэйдэй» и новая «Обитель зла» стали самыми популярными фильмами у пиратов в сентябреПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октябряПодробнее
Предварительная касса четверга: «Девятая планета» продолжает лидироватьПодробнее
Официальная касса России: покорители вышек и планетПодробнее
Господдержка кинопроизводства в 2027 году может слегка уменьшитьсяПодробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Битва моторов»Подробнее
«Мстители: Финал» вновь стали самым кассовым фильмом в историиПодробнее
В Москве прошла премьера сериала «Полдень»Подробнее
Рост на разных скоростях: итоги первого полугодия 2026 года для кинорынка СНГПодробнее
Новости по теме
«Газпром-Медиа» и правительство Москвы прорабатывают план реконструкции кинотеатра «Октябрь»Подробнее
«КАРО.Арт» запускает собственный кинофестивальПодробнее
АВК вышла из состава Международной ассоциации кинотеатровПодробнее
Крупнейшие киносети России прокомментировали введение локдаунаПодробнее
Ozon и «КАРО» запустили совместные продажиПодробнее