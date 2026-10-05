Григорий Печерский стал единственным владельцем киносети «КАРО»

Сейчас она управляет 26 кинотеатрами в России

Основатель, совладелец и управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский через цепочку компаний стал единственным владельцем ООО «Каро Фильм Менеджмент» – головной компании киносети «КАРО». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

100% доли в компании находятся в залоге у ООО «СПР Финанс», полностью принадлежащему Печерскому. Ранее среди владельцев «Каро Фильм Менеджмент» были бизнесмен Пол Хет, фонд UFG Private Equity и Российский фонд прямых инвестиций.

В «КАРО» и ADG Group от комментариев «Ведомостям» отказались.

«КАРО» входит в число крупнейших киносетей России. Сейчас сеть управляет 26 кинотеатрами в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде и других городах.