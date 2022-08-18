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«КАРО.Арт» запускает собственный кинофестиваль

Автор: БК

18 августа 2022

Смотр пройдет с 11 по 16 октября 2022 в киноцентре «Октябрь»

Проект «КАРО.Арт» запускает собственный фестиваль, сообщает пресс-служба киносети «КАРО». Мероприятие пройдет в рамках празднования пятилетия проекта с 11 по 16 октября 2022 года в столичном киноцентре «Октябрь», которому в этому году исполняется 55 лет. Организаторами мероприятия выступают проект КАРО.Арт и сеть кинотеатров «КАРО».

В основе концепции фестиваля три направления – показ премьер, ретроспективы классики и сеансы экспериментального кино «вне рамок», включающие междисциплинарные работы на стыке театра, перформанса и видеоарта. Программа и расписание показов будут анонсированы в середине сентября. К весне следующего года команда планирует ввести на смотре конкурсную программу, а к 2024 году масштабировать событие и провести фестиваль в других городах сети кинотеатров «КАРО»: Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

«Пять лет назад мы запустили КАРО.Арт, и это одна из лучших инициатив, которая была принята в киносети за прошедшие годы. Проект стал не только настоящим событием в киноиндустрии, но и значимой статьей нашей выручки. Российский зритель стал избирательнее и искушенней, и мы рады, что за селективным контентом он идет к нам. За эти пять лет мы приобрели необходимый опыт и экспертизу, чтобы в одном большом фестивале объединить основные – но далеко не все - направления, определяющие репертуарную политику проекта», – рассказала президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

«Фестиваль КАРО.Арт – это новый этап развития проекта, который давно перестал быть просто альтернативным репертуаром в расписании сети, это уже важная часть городской культурной среды. Ежегодно проект создает около 9500 специальных событий, включающие как большие кинофестивали, так и отдельные показы художественных, документальных фильмов, а также театральных постановок, оперных трансляций и экспериментальных проектов. За пять лет мероприятия КАРО.Арт посетило около 1 300 000 зрителей», отметила вице-президент по управлению кинопоказом Майя Манерова. 

КАРО.Арт был запущен в 2017 году. На данный момент специальные события и кинопоказы проекта проходят в различных форматах: от зрительских премьер с дискуссиями после показов до эксклюзивных релизов в российском прокате в Москве и Московской области, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте и Новосибирске. Максимальная доля сеансов КАРО.Арт в основном репертуаре сети составляет 8,7% в месяц.

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