АВК, «Оптима кино» и медиагруппа «Красный квадрат» объявили о сотрудничестве

Партнеры займутся совместным продвижением российских фильмов

Ассоциация владельцев кинотеатров, букинг-агентство «Оптима кино» и медиагруппа «Красный квадрат» объединяются в «маркетинговый союз». Созданное партнерство предполагает формирование сервиса «одного окна» для производителей контента. Участники парнерства планируют предложить целый комплекс услуг по продвижению кинопроектов, от экспертизы, разработки стратегии маркетинга и PR до работы с различными партнерами, включая кинотеатры. Предполагается, что возникшее партнёрство будет стимулировать эффективность продвижения новых отечественных кинофильмов.

«Вместе с исчезновением голливудских блокбастеров испарились и доходы от их проката, и, как следствие, серьезно упали бюджеты на продвижение оставшихся в кинопрокате отечественных картин. Современные реалии рынка требуют «smart-подхода» к продвижению контента, когда достигается максимальная эффективность при минимальных затратах. А это могут сделать только специалисты, понимающие все стороны и особенности рынка. Для помощи отечественным продюсерам в «упаковке» новых российских фильмов создается «маркетинговый союз», в котором решили объединиться владельцы кинотеатров, дающих более половины кассовых сборов РФ, ведущие российские специалисты по репертуарному планированию в области кино и профессионалы маркетинга одного из основных производителей контента для ТВ- и цифровых платформ нашей страны. (...) Индивидуальный подход гарантирует формирование наиболее эффективного набора инструментов контент-маркетинга в каждом случае: от телевизионных и классических трейлеров для киноэкранов до вертикальных видео в VK, от статичных постеров в кинотеатрах до интерактивных мультиканальных механик вовлечения» – говорится в присланном БК пресс-релизе.

Участники «маркетингового союза» планируют вступить прямой диалог с владельцами кинотеатров как с игроками рынка, наиболее тонко чувствующими настроение кинозрителей. Для налаживания диалога планируется проводить регулярные встречи владельцев и управляющих кинотеатров со специалистами в области киномаркетинга и PR, на которых будут обсуждаться, как стратегии продвижения новых отечественных кинолент, так и общая ситуация рынке. Первая встреча состоится в самое ближайшее время в формате делового завтрака. Детали будут анонсированы дополнительно.

«У нас в стране есть прекрасные идеи, потрясающие творцы и уже готовые перспективные продукты, но их необходимо правильно подать – привлекательно знакомить зрителя с отечественным качественным контентом, делать его востребованным, притягательным и ожидаемым для аудитории кинотеатров. Именно этим и займется новый «союз», – отметил глава Совета АВК Роман Исаев.

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