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На спасение кинопоказа у государства осталось 30 дней

Автор: БК

27 апреля 2022

Так считает Ассоциация владельцев кинотеатров

Ассоциация владельцев кинотеатров выпустила заявление, в котором была дана подробная оценка текущего состояния рынка кинопоказа России. Авторы письма констатируют, что события февраля и марта 2022-го драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката и сохранить сферу кинопоказа без прямой финансовой поддержки государства не представляется возможным.

По оценкам авторов заявления, по состоянию на 18 апреля уже закрыто 36,4% кинозалов в стране. Согласно прогнозам Асооциации, в этом году кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей к концу 2022 года и 6,2 млрд рублей в течение ближайших пяти месяцев, начиная с марта. Максимальный прогнозный уровень сборов российских фильмов до конца 2022 года – не более 6,142 млрд рублей. Таким образом, критический недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца повлечет за собой дальнейшее падение выручки кинотеатров более, чем на 80% и приведет к закрытию минимум 50% кинозалов.

В заявлении отмечается, что в текущих условиях у российских кинопроизводителей впервые появилась возможность работать на рынке с полным отсутствием конкуренции. Но заместить объем фильмов, резко ушедших из проката, в краткосрочной перспективе невозможно. Даже успешные примеры последних кампаний показа индийского и корейского кино, знаковых российских и советских картин остаются нишевыми и не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры в отсутствие большого зрелищного российского кино. У отрасли кинопоказа, в отличие от большинства остальных пострадавших отраслей, изначально отсутствует возможность параллельного импорта. Остановка работы кинотеатров автоматически приведет к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли, така как сборы «большого кинопроката» являются крупнейшей статьей дохода в том числе и кинопроизводителей.

«Решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд. рублей из бюджета Российской Федерации. Несомненно, восстановление целой отрасли в случае закрытия потребует большего времени и значительно больших финансовых затрат со стороны государства», - отмечается в заявлении.

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