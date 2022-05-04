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Ассоциация владельцев кинотеатров открывает собственное подразделение по дистрибуции фильмов

Автор: БК

4 мая 2022

Первые проекты АВК’PRO выпустит в прокат в июне

Ассоциация владельцев кинотеатров открывает собственное подразделение по прокату и продвижению проектов. Об этом стало известно из соответствующего заявления АВК, выпущенного 4 мая, которое имеется в распоряжении БК. Новое подраздление получило название АВК’PRO. 

Общее руководство деятельностью нового направления деятельности АВК осуществляет Роман Исаев. Роспись площадок, не входящих в АВК, а также ряд организационных процессов будут осуществляться компанией TenLetters, стратегическим партнером АВК’PRO. 

Как сказано в заявлении, создание АВК’PRO — логичный шаг Ассоциации в текущих условиях работы на рынке кинопоказа России, когда отсутствие крупных релизов и приостановка работы крупнейших дистрибьюторов существенно изменили структуру российской киноиндустрии, поставив под вопрос само дальнейшее существование её участников. По этой причине Ассоциация владельцев кинотеатров, с одной стороны, продолжит тесное и комплексное взаимодействие с теми прокатными компаниями, которые по-прежнему работают на рынке РФ. И в то же время АВК’PRO будет напрямую общаться с теми продюсерами и правообладателями, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы их контент доводился до зрителя максимально быстро и качественно. 

В данный момент АВК’PRO ведет переговоры с рядом продюсеров и правообладателей, и в ближайшее время будет опубликован план релизов АВК’PRO на несколько месяцев вперед.  Как рассказал БК генеральный директор Comscore и член АВК Роман Исаев, договоренность по некоторым проектам уже достигнута: «9 июня мы выпустим молодежный романтический фильм НОВЕНЬКИЙ от нашего большого друга продюсера Юрия Кузнецова-Таежного. 30 июня выйдет отечественный хоррор ЧЕРНАЯ ГОРА от режиссера и продюсера Игоря Каленова. Ряд других фильмов у нас готовится на июль-август и раннюю осень. Наша репертуарная стратегия будет формироваться в процессе работы, но уже сейчас мы четко понимаем, что АВК’PRO не будет заниматься всем подряд.

Мы будем заниматься только теми проектами, которые нам интересны и представляются перспективными. Мы будем вести переговоры и о крупных проектах, и о жанровых фильмах средней руки, и о различных нишевых авторских проектах. Главное условие – фильмы должны быть достойными и соответствовать приведенным выше условиям.

Главная задача АВК’PRO – помогать кинотеатрам справляться с репертуарным «голодом». Безусловно, предполагается, что распределение выручки от выпуска фильмов АВК’PRO будет наиболее выгодным для кинотеатров АВК. В ответ на это правообладатель получает гарантии максимально широкой постановки своего релиза и его активное продвижение через каналы коммуникации кинотеатров со зрителем.

Вообще идея создания собственного кинопрокатного подразделения формировалась в АВК достаточно давно. Последние события усилили необходимость двигаться в данном направлении. Кинотеатры лучше всех в отрасли знают зрителя и что именно ему нужно. Поэтому прямое взаимодействие правообладателей, продюсеров и кинотеатров представляется наиболее быстрым и эффективным путем донесения контента до зрителя».

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