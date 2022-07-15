Глава АВК назвал количество кинотеаров, показывающий пиратский контент

За месяц число таких площадок увеличилось на порядок

На прошлой неделе нелегальные копии фильмов показывали 127 кинотеатров. Об этом БК сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Как отметил глава Ассоциации, еще четыре недели назад несанкционированные показы копий проводили 16 кинозалов.

«Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся «торент-показами». На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти: четыре недели назад такой контент показывался напрямую в 16 кинозалах, на прошлой неделе – уже в 127 кинотеатрах. Я понимаю, что это вызвано прежде всего не желанием заработать, а стремлением выжить, и в основном это касается малых кинотеатров. И как ни странно, часть из этих 127 – государственные», — расссказал Воронков.

Ранее АВК прогнозировала, что кинотеатры потеряют до 50% оборота в апреле и до 80% – в мае. Реальные показатели оказались несколько лучше, но, по словам Воронкова, результат оказался таким не благодаря поддержке государства, а вопреки ее отсутствию. «Если сравнивать последний уикенд к средненедельному обороту 2021 года, падение составляет 72%. За последнюю неделю 37% кинозалов не показали ни одного сеанса в день. Это не значит, что все они закрылись окончательно, они просто «сегодня не работают». Думаю, в августе доля не функционирующих кинозалов достигнет 50%, как мы и ипрогнозировали. По выходным некоторые из этих кинозалов пытаются открываться и работать. Кто-то выживет, кто-то нет», — заключил глава Ассоциации.

К середине 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов – на 12,4%. Такие данные приводит компания «Невафильм Research» в своем свежем исследовании (есть в распоряжении БК). Количество кинотеатров в стране уменьшилось с 2161-го по состоянию на 1 января до 2022-х на 1 июля. Количество залов сократилось с 5704-х до 4996-и соответственно.

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. Ранее ряд отечественных кинотеатров начал показ кинокомикса БЭТМЕН, который, по данным БК, уже заработал 38 млн рублей. В число демонстрирующихся нелегально релизов входят кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ, мультфильм Я КРАСНЕЮ, проект СОНИК 2 В КИНО, который, по имеющимся в ЕАИС данным, заработал 342 тысячи рублей с 7 июля.