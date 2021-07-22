«Централ партнершип» заключила новые контракты с производителями контента

В конце мая «Централ партнершип» договорилась о совместном производстве фильмов с компанией «Кинослово» Петра Анурова. Теперь же речь идет о партнерстве с кинокомпанией QS Films и продюсерским центром «Горад».

В рамках сделки first look deal QS Films и «Горад» в течение двух лет будут приоритетно представлять ЦПШ проекты для производства. В результате отбора каждый из производителей должен создать по четыре проекта в год. По словам гендиректора ЦПШ Вадима Верещагина, компания выступит сопродюсером и прокатчиком фильмов, а также займется дистрибуцией на российские или зарубежные видеосервисы в случае сериалов. Это первое соглашение, согласно которому ЦПШ будет финансировать производство сериалов.

Ранее ЦПШ в том числе была дистрибьютором в России и мире фильма РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ QS Films, российские сборы которого составили 100,9 млн рублей, зарубежные – $4,7 млн. Продюсерский центр «Горад» известен по работе над кинофраншизой 8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ и сериалом «Улетный экипаж» для СТС.

«Централ партнершип» является крупнейшим кинопрокатчиком российского кино с 2016 года. По итогам 2020-го компания стала также крупнейшим кинодистрибьютором в России. До этого бессменным лидером с 2011 года было совместное предприятие студий The Walt Disney и Sony Pictures. Ранее ЦПШ точечно инвестировала в кино, а контракты заключались под конкретные проекты. Так, компания была соинвестором фильмов ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ И ХОЛОП.

По словам Верещагина, растущий спрос со стороны видеоплатформ сделал производство сериалов интересным для соинвестирования, но таким образом в перспективе может возникнуть дефицит фильмов для кинопроката. Чтобы этого избежать, ЦПШ создает «экосистему производства фильмов» для выпуска все большего числа разножанровых кинолент.

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22.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Ведомости