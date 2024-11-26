Фонд кино провел питчинг фильмов компаний-лидеров кинопроизводства

Членам экспертного совета представили на суд 17 проектов

Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. Питчинг провел исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.

Первыми были заявлены фильмы компании «ТРИТЭ». Питчинг стартовал с проекта КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ. Представил фильм режиссер БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ Алексей Нужный. Вместе с ним картину перед экспертами раскрыл продюсер Леонид Верещагин. Главный герой истории – 12-летний мальчик Иван Добрынин, который не верил в русские сказки до момента, пока чудом не попал в одну из них. Как рассказал Алексей Нужный, ему интересно сделать проект, который будет показывать восстановление связи молодого поколения с национальным, культурным наследием. Съемки ленты пройдут во множестве красивейших мест страны. В картине сыграют Мирон Проворов, Санта Нужная, Ирина Горбачева, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков. Активная работа над картиной начнется в январе, ее планируют закончить за год. Члены экспертного совета смогли оценить множество показанных эскизов к фильму.

Также Леонид Верещагин представил историческую драму РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ. Напомним, что байопик о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить сначала в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. Главные роли в картине исполнят Александр Горбатов, Милош Бикович, Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Алексей Гуськов и Виталий Хаев. С момента представления картины в мае создители успели снять ее почти полностью. Члены экпертного совета смогли посмотреть сразу 12 минут из черновой версии фильма. По словам Леонида Верещагина, в картине будет огромное количество компьютерной графики.

Проекты студии СТВ представил Сергей Сельянов. По всем трем заявленным фильмам студии только что закончены съемки и начался постпродакшн. По сюжету фантастической комедии КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА 13-летний мальчик Игорь благодаря собаке Лиде, побывавшей в космосе, встречается с самим собой в возрасте 40 лет. Вместе они отправляются на Байконур, чтобы предотвратить смерть отца Игоря. Проект имеет завидный кастинг – Евгений Ткачук (который сыграет 40-летнего Игоря в пяти разных образах), Александра Бортич, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин. Пластическим гримом для разных образов Ткачука занимается Петр Горшенин. Он подчеркнул, что для проекта потребуется очень большой объем компьютерной графики.

По фантастическому экшну ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА режиссер Николай Рыбников рассказал, что съемки уже в разгаре, прошло 54 смены. Создатели уже успели съездить в экспедицию в Марокко для съемок экшн-сцен. Также было произведено много взрывов и разрушений в павильонах Москино, но впереди еще много работы. В том числе – по созданию образов самой планеты и ее монстров. Компьютерной графикой на проекте занимается супервайзер Сергей Запорожцев. Главные роли в фильме исполняют Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. На второстепенных ролях задействованы Семен Литвинов, Максим Емельянов, Владимир Карпук и Данил Стеклов.

Уже следующей осенью в кинотеатрах выйдет новая сказка ГОРЫНЫЧ. Вместе с Сельяновым проект представил Александр Горохов. Сельянов признался, что этот фильм вызывает у команды особенно теплые чувтва. Образ самого Горыныча по-прежнему держится в секрете. Впереди еще целый год монтажно-тонировочного периода. Главную роль в проекте исполняет Александр Петров. Также в картине примут участие Анастасия Талызина, Алексей Филимонов и Роман Курцын.

Проекты компании Art Pictures Studio представил продюсер Денис Баглай. У сказки ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА сменился режиссер, теперь фильмом занимается Никита Власов. Роль Хоттабыча исполнит Федор Бондарчук. На остальные роли сейчас ведется кастинг. В первой половине синопсис фильма напоминает знаменитый советский фильм про дружбу Хоттабыча и Вольки. Однако в новой версии мальчик Володя в определенный момент окажется в прошлом, на родине Хоттабыча. Съемки исторической части пройдут в Дагестане. Дистрибьютором картины выступит «НМГ Кинопрокат». Заявленный бюджет ленты – 900 млн рублей. Дата выхода в прокат – 1 января 2027 года.

Продюсер Денис Баглай также напомнил о комедии ВАСИЛИЙ. Фильм уже был поддержан Фондом, но у создателей возникли непредвиденные расходы, на покрытие которых была запрошена субсидия на полностью возвратной основе. Собравшиеся смогли посмотреть общедоступный трейлер. ВАСИЛИЙ – это комедия о разлученных в детстве братьях-близнецах, росших в детдоме где-то на Урале. Много лет назад их пути разошлись, и теперь один из них – учитель ОБЖ, а второй мексиканский контрабандист. В результате сложной цепочки событий братья меняются местами.

Михаил Врубель и Александр Андрющенко поднялись на сцену, чтобы представить фильмы компании «Водород 2011». Первым заявленным проектом стал спин-офф успешной фантастической картины СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД – ВЕСЕЛЬЧАК У. Главную роль в картине исполнит, разумеется, Александр Петров. Со слов продюсеров, актер очень ждет возвращения к данному образу. По сюжету благородный пират Весельчак У застрял в сегодняшней Москве – без космиона и без космического корабля. Тогда он решает придумать новый план. Съемки ленты намечены на вторую половину следующего года. Предварительная дата релиза – 15 апреля 2027 года. Создатели просят часть возвратных, часть невозвратных среств. Предполагаемая невозвратная субсидия – 200 млн рублей.

Михаил Врубель и Александр Андрющенко также представили семейные приключения БУРАТИНО. Собравшиеся смогли посмотреть финальный музыкальный номер «из под ножа», без окончательной графики. Буратино в фильме будет полностью сделан при помощи компьютерных спецэффектов. Его роль в мокап-костюме исполняет Виталия Корниенко. Папу Карло играет Александр Яценко. Также в актерском составе – Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозеров (Пьеро), Рузиль Минекаев (Арлекин), Виктория Исакова (лиса Алиса), Александр Петров (кот Базилио) и Федор Бондарчук (Карабас Барабас). Режиссером проекта выступает Игорь Волошин, сценаристом – Андрей Золотарев. Над костюмами работает Надежда Васильева. БУРАТИНО должен быть закончен к концу 2025 года.

Компания «1-2-3 Продакшн» заявила два проекта. Новое прочтение УМКИ, трогательной истории о дружбе медвежонка и мальчика Тайкэ, представили продюсеры Тина Канделаки и Елена Торчинская и режиссер Максим Пешков. Канделаки рассказала, что ей очень хочется перенести данную историю в современность, чтобы рассказать детям о правильных ценностях. Проект будет поддержан ресурсами «Газпром Медиа». В продвижение фильма только на сторонних ресурсах (Первый канал, «Россия 1», СТС, VK и прочее) будет вложено минимум 120 млн рублей. Бюджет проекта только на CGI – 500 млн.

Тимур Вайнштейн и Владимир Машков представили военную драму В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ по роману Бориса Васильева, посвященному известным событиям начала Великой Отечественной войны, происходившим в Брестской крепости. Производством фильма совместно заняты «Газпром-Медиа», «1-2-3 Продакшн», «Кинокомпания ТЕМП», НТВ, ТРОМЕДИА, а также театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова. Машков признался, что ему было важно рассказать эту историю о молодых современной молодежи. Тимур Вайнштейн попросил поддержку в размере 400 млн рублей, чтобы создатели могли успеть доделать картину к следующим майским праздникам. Производственный бюджет ленты уже превысил 1 млрд рублей. Дистрибьютор – «Централ Партнершип».

Продюсер Денис Жалинский рассказал о двух проектах студии Yellow, Black and White. Сначала продюсер Василий Куценко представил комедию МАЛЫШ, где он ткже выступает со-автором сценария. По сюжету, боец смешанных единоборств в результате несчастного случая начинает вести себя как трехлетний ребенок. «Отцом» малышу должен стать аферист, виновный в произошедшем. Так как МАЛЫШ – это история перевоспитания, создатели надеются, что зрителям их проект понравится также, как когда-то ставший народной комедией ХОЛОП. Предполагается, что фильм будет снят в маленьком провинциальном городке на протяжении 20 дней. Съемки планируется провести следующей весной. Фильм должен будет быть готов к четвертому кварталу следующего года.

Продюсеры суперблокбастера ЧЕБУРАШКА вовсю работают над продолжением. Продюсеры уже обращались за субсидией, но получили меньше, чем рассчитывали, поэтому надеются на повторную поддержку. Завершен блок съемок в Сочи, идут съемки в Москве. Основной производственный период картины продлится до 31 марта 2025. Монтажно-тонировочный период пройдет с 1 апреля по 31 декабря. Релиз – 1 января 2026. Действие сиквела разворачивается спустя год после событий первого фильма, когда у Гены и Чебурашки наметились неожиданные разногласия...

Завершал очную защиту блок проектов ЦПШ. Спортивную ретро-драму БИТВА МОТОРОВ представили продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин. Фильм расскажет историю появления легендарного отечественного автомобиля «Руссо-Балт», а также о том, как его создатель Андрей Нагель принял участие в полной препятствий гонке «Ралли Монте-Карло» длинною более 3000 км из Санкт-Петербурга в Монако в 1912 году. Дрим-каст продюсеров реализовался, и роль пилота Андрея Нагеля исполнит Иван Янковский, а его штурмана Дмитрия Бондарева сыграет Юра Борисов. Члены экспертного совета ознакомились с презентацией проекта, богатой на множество эскизов как локаций, так и автомобилей. Для съемок строится целый парк старых авто из карбона. Съемки начнутся в январе следующего года.

Продюсеры Вадим Верещагин и Пётр Ануров также представили вторую часть сказочной дилогии ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА. Следующая глава семейного фэнтези продолжает историю приключения Элли и ее друзей. Героям предстоит отправиться в опасное путешествие в Фиолетовую страну, побороться с Летучими обезьянами и встретиться лицом к лицу с самой коварной злодейкой Бастиндой. Роль Бастинды исполнит Светлана Ходченкова, а Урфином Джюсом станет Дмитрий Чеботарев. Режиссером сиквела также выступит Игорь Волошин. Съемки намечены на следующее лето. Как и в случае БИТВЫ МОТОРОВ, собравшимся членам экспертного совета было показано множество концептов из будущей картины. В данный момент идет подбор натуры, которая должна максимально совпадать с концептами художников для облегчения предстоящих съемок.

Приключенческий шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА рассказывает об известном тревел-блогере, которая, прилетев на Кубу, оказывается замешана в загадочную историю пропавшего много лет назад документа, способного изменить миропорядок. Проект представили продюсеры Вадим Верещагин и Рафаел Минасбекян. Он рассказал о том, за два месяца съемочная группа пережила множество природных катаклизмов, включая тропические штормы, ураганы и наводнения. Исполнитель главной роли, 82-летний Сергей Шакуров, находится в прекрасной физической форме и исполнял большую часть трюков своего героя сам. На Кубе были очень рады приезду российской съемочной группы и даже устроили по поводу этого специальную пресс-конференцию.

Последним представленным проектом питчинга стала спортивная ретро-драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ. Над картиной продолжает работу режиссер Артём Михалков. Вместе с ним о ленте со сцены рассказали продюсеры Вадим Верещагин и Андрей Тартаков. Лента повествует о десяти годах жизни двухкратного чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова, получившего в 1952 году золото на Олимпиаде в Хельсинки по академической гребле. Как рассказал Артем Михалков, в 75 процентах кадров фильма есть CGI. Съемочная группа пережила очень сложные водные съемки. По мнению продюсера, сыгравший главную роль Глеб Калюжный филигранно выполнил свою работу, благодаря чему связь с ним ощутит молодая аудитория. Релиз картины назначен на 9 октября 2025 года.

В конце питчинга исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов поведал, что очная защита иных компаний кинематографии пройдет через три недели. На мероприятии будет представлено порядка 60 проектов.

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