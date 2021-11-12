Фонд кино объявил дату проведения питчинга авторской анимации и детских фильмов
Очная защита необычных проектов пройдет 15 ноября
15 ноября 2021 года в Большом зале МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д.4) пройдет очная защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории, сообщается на сайте Фонда кино.
В 11:00 будут представлены фильмы для детской и семейной аудитории:
|
Расписание очной защиты проектов для детской и семейной аудитории
|
№
|
Организация кинематографии
|
Время
|
Название проекта
|
1
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
11:00 - 11:07
|
Моя ужасная сестра
|
2
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
11:07 - 11:14
|
Большое путешествие. Специальная доставка
|
3
|
ООО «Анимационная студия Визарт»
|
11:14 - 11:21
|
Ганзель, Гретель и агентство магии 2
|
4
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
11:21 - 11:28
|
Дикая сказка
|
5
|
ООО «Союзмультфильм»
|
11:28 - 11:35
|
Золотой улей
|
6
|
ООО «Карго»
|
11:35 - 11:42
|
Искатели
|
7
|
ООО «ТПО «РОК»
|
11:42 - 11:49
|
Летучий корабль
|
8
|
ООО «Друг Друга»
|
11:49 - 11:56
|
Лиза и волшебный макет
|
9
|
ООО «Продюсерский центр «Рики»
|
11:56 - 12:03
|
Малышарики. День рождения
|
10
|
ООО «Магнум-фильм»
|
12:03 - 12:10
|
Новогодняя несказка
|
11
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
12:10 - 12:24
|
Щелкунчик и волшебная флейта
|
По щучьему велению
|
12
|
ООО «Кинокомпания ДОМ 26»
|
12:24 - 12:31
|
Сказочные выходные
|
13
|
ООО «Кинокомпания Алгоритм»
|
12:31 - 12:38
|
Только маме не говори!
|
14
|
АО «ВБД Груп»
|
12:38 - 12:45
|
Чебурашка
|
15
|
ООО «Инфинити контент»
|
12:45 - 12:52
|
Я медведь
|
ПЕРЕРЫВ ДО 14:30
В 14:30 будут представлены уникальные авторские анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов:
|
Расписание очной защиты уникальных авторских анимационных проектов
|
№
|
Организация кинематографии
|
Время
|
Название проекта
|
1
|
ООО ФИРМА «СТАЙЕР»
|
14:30 - 14:44
|
Аве, Мария!
|
Бао
|
2
|
ООО Студия «ШАР»
|
14:44 - 14:58
|
Уральские хроники
|
Шикарное путешествие ёжиков
|
3
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
14:58 - 15:05
|
Маракуда
Журналисты и все желающие смогут наблюдать за защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.
Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной аккредитации и при предъявлении паспорта. Мероприятие гости могут посетить очно только при предъявлении паспорта, а также действительного QR-кода, сгенерированного порталами Госуслуги или Госуслуги Москвы, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или статус переболевшего. Также посетить осную защиту позволит отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия. Данные правила распространяются и на иностранных гостей мероприятий ММПЦ. Все мероприятия, организованные в Международном мультимедийном пресс-центре, проходят в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора: нахождение на площадке пресс-центра возможно при соблюдении социальной дистанции, а также масочного и перчаточного режимов.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram