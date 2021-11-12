Фонд кино объявил дату проведения питчинга авторской анимации и детских фильмов

Очная защита необычных проектов пройдет 15 ноября

15 ноября 2021 года в Большом зале МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д.4) пройдет очная защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории, сообщается на сайте Фонда кино.

В 11:00 будут представлены фильмы для детской и семейной аудитории:

Расписание очной защиты проектов для детской и семейной аудитории № Организация кинематографии Время Название проекта 1 ЗАО «Мотор фильм студия» 11:00 - 11:07 Моя ужасная сестра 2 ООО «Лицензионные бренды» 11:07 - 11:14 Большое путешествие. Специальная доставка 3 ООО «Анимационная студия Визарт» 11:14 - 11:21 Ганзель, Гретель и агентство магии 2 4 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» 11:21 - 11:28 Дикая сказка 5 ООО «Союзмультфильм» 11:28 - 11:35 Золотой улей 6 ООО «Карго» 11:35 - 11:42 Искатели 7 ООО «ТПО «РОК» 11:42 - 11:49 Летучий корабль 8 ООО «Друг Друга» 11:49 - 11:56 Лиза и волшебный макет 9 ООО «Продюсерский центр «Рики» 11:56 - 12:03 Малышарики. День рождения 10 ООО «Магнум-фильм» 12:03 - 12:10 Новогодняя несказка 11 ООО «Кинокомпания «СТВ» 12:10 - 12:24 Щелкунчик и волшебная флейта По щучьему велению 12 ООО «Кинокомпания ДОМ 26» 12:24 - 12:31 Сказочные выходные 13 ООО «Кинокомпания Алгоритм» 12:31 - 12:38 Только маме не говори! 14 АО «ВБД Груп» 12:38 - 12:45 Чебурашка 15 ООО «Инфинити контент» 12:45 - 12:52 Я медведь ПЕРЕРЫВ ДО 14:30

В 14:30 будут представлены уникальные авторские анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов:

Расписание очной защиты уникальных авторских анимационных проектов № Организация кинематографии Время Название проекта 1 ООО ФИРМА «СТАЙЕР» 14:30 - 14:44 Аве, Мария! Бао 2 ООО Студия «ШАР» 14:44 - 14:58 Уральские хроники Шикарное путешествие ёжиков 3 ООО «Кинокомпания «СТВ» 14:58 - 15:05 Маракуда

Журналисты и все желающие смогут наблюдать за защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной аккредитации и при предъявлении паспорта. Мероприятие гости могут посетить очно только при предъявлении паспорта, а также действительного QR-кода, сгенерированного порталами Госуслуги или Госуслуги Москвы, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или статус переболевшего. Также посетить осную защиту позволит отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия. Данные правила распространяются и на иностранных гостей мероприятий ММПЦ. Все мероприятия, организованные в Международном мультимедийном пресс-центре, проходят в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора: нахождение на площадке пресс-центра возможно при соблюдении социальной дистанции, а также масочного и перчаточного режимов.

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