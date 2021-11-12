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Фонд кино объявил дату проведения питчинга авторской анимации и детских фильмов

Автор: БК

12 ноября 2021

Очная защита необычных проектов пройдет 15 ноября

15 ноября 2021 года в Большом зале МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д.4) пройдет очная защита уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и национальных фильмов для детской и семейной аудитории, сообщается на сайте Фонда кино.

В 11:00 будут представлены фильмы для детской и семейной аудитории:

Расписание очной защиты проектов для детской и семейной аудитории

Организация кинематографии

Время

Название проекта

1

ЗАО «Мотор фильм студия»

11:00 - 11:07

Моя ужасная сестра

2

ООО «Лицензионные бренды»

11:07 - 11:14

Большое путешествие. Специальная доставка

3

ООО «Анимационная студия Визарт»

11:14 - 11:21

Ганзель, Гретель и агентство магии 2

4

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

11:21 - 11:28

Дикая сказка

5

ООО «Союзмультфильм»

11:28 - 11:35

Золотой улей

6

ООО «Карго»

11:35 - 11:42

Искатели

7

ООО «ТПО «РОК»

11:42 - 11:49

Летучий корабль

8

ООО «Друг Друга»

11:49 - 11:56

Лиза и волшебный макет

9

ООО «Продюсерский центр «Рики»

11:56 - 12:03

Малышарики. День рождения

10

ООО «Магнум-фильм»

12:03 - 12:10

Новогодняя несказка

11

ООО «Кинокомпания «СТВ»

12:10 - 12:24

Щелкунчик и волшебная флейта

По щучьему велению

12

ООО «Кинокомпания ДОМ 26»

12:24 - 12:31

Сказочные выходные

13

ООО «Кинокомпания Алгоритм»

12:31 - 12:38

Только маме не говори!

14

АО «ВБД Груп»

12:38 - 12:45

Чебурашка

15

ООО «Инфинити контент»

12:45 - 12:52

Я медведь

ПЕРЕРЫВ ДО 14:30

В 14:30 будут представлены уникальные авторские анимационные фильмы ведущих российских режиссеров-мультипликаторов:

Расписание очной защиты уникальных авторских анимационных проектов

Организация кинематографии

Время

Название проекта

1

ООО ФИРМА «СТАЙЕР»

14:30 - 14:44

Аве, Мария!

Бао

2

ООО Студия «ШАР»

14:44 - 14:58

Уральские хроники

Шикарное путешествие ёжиков

3

ООО «Кинокомпания «СТВ»

14:58 - 15:05

Маракуда

Журналисты и все желающие смогут наблюдать за защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной аккредитации и при предъявлении паспорта. Мероприятие гости могут посетить очно только при предъявлении паспорта, а также действительного QR-кода, сгенерированного порталами Госуслуги или Госуслуги Москвы, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или статус переболевшего. Также посетить осную защиту позволит отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия. Данные правила распространяются и на иностранных гостей мероприятий ММПЦ. Все мероприятия, организованные в Международном мультимедийном пресс-центре, проходят в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора: нахождение на площадке пресс-центра возможно при соблюдении социальной дистанции, а также масочного и перчаточного режимов.

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