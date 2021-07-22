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Фонд кино определился с участниками питчинга независимых компаний

К очной защите допущено 20 проектов

Фонд кино назвал дату и участников очной защиты проектов иных организаций кинематографии, претендующих на получение господдержки производства в 2021 году. Она состоится 27 июля 2021 года. Мероприятие пройдев в «Информационном агентстве ТАСС» по адресу Тверской бульвар 2. Время проведения - 12:00 до 14:40. 

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта, а также одного из указанных медицинских документов, связанных с коронавирусной инфекцией (отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов; результата теста на антитела (IgM (-) и IgG (-/+)), сделанного не ранее 27.06.2021, или сертификата о прохождении вакцинации).

Журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии, допущенных к рассмотрению Экспертным советом Фонда кино в рамках процедуры отбора 27 июля 2021 года:

Новые проекты

Организация-заявитель

Время

Название проекта

1

ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

12:00 - 12:16

ИВАН ГРОЗНЫЙ

СИГНАЛЫ

2

ООО «ДК Интертеймент»

12:16 - 12:24

ТРУ РАШЕН РОМАНС

3

ООО «КиноЮГ»

12:24 - 12:32

СЛУЧАЙ СОЮЗЕ-5

4

ООО «МегоДистрибьюшн»

12:32 - 12:40

НЕПОСЛУШНИК

5

ООО «Старт Студио»

12:40 - 12:48

ВЫЗОВ

6

ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»

12:48 - 12:56

ТРЕНИНГ

7

ООО «МЕТРАФИЛЬМС»

12:56 - 13:04

ОДИН В ОКЕАНЕ

Проекты, претендующие на дофинансирование

8

ООО «МЕТРАФИЛЬМС»

13:04 - 13:12

ВОЗДУХ

9

ООО «ТПО «РОК»

13:12 - 13:20

ПАЛЬМИРА

10

ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»

13:20 - 13:28

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

11

ООО «Кинокомпания «Гейт»

13:28 - 13:36

1993

12

ООО «Компания «Новые люди»

13:36 - 13:44

ПЕРВЫЙ ОСКАР

13

ООО «Лицензионные бренды»

13:44 - 14:00

КОТЫ ЭРМИТАЖА

ПИНОККИО

14

ООО «План 9»

14:00 - 14:08

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

15

ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»

14:08 - 14:16

БЕШЕНСТВО

16

ООО «Союзмультфильм»

14:16 - 14:24

ФОРМУЛА ВОДЫ

17

ООО «Студия «28 Панфиловцев»

14:24 - 14:32

ЛИТВЯК

18

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»

14:32 - 14:40

КАЗНЬ

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22.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино

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