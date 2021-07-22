Фонд кино определился с участниками питчинга независимых компаний

Фонд кино назвал дату и участников очной защиты проектов иных организаций кинематографии, претендующих на получение господдержки производства в 2021 году. Она состоится 27 июля 2021 года. Мероприятие пройдев в «Информационном агентстве ТАСС» по адресу Тверской бульвар 2. Время проведения - 12:00 до 14:40.

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта, а также одного из указанных медицинских документов, связанных с коронавирусной инфекцией ( отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов; результата теста на антитела (IgM (-) и IgG (-/+)), сделанного не ранее 27.06.2021, или сертификата о прохождении вакцинации).

Журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.

Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии, допущенных к рассмотрению Экспертным советом Фонда кино в рамках процедуры отбора 27 июля 2021 года:

Новые проекты № Организация-заявитель Время Название проекта 1 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» 12:00 - 12:16 ИВАН ГРОЗНЫЙ СИГНАЛЫ 2 ООО «ДК Интертеймент» 12:16 - 12:24 ТРУ РАШЕН РОМАНС 3 ООО «КиноЮГ» 12:24 - 12:32 СЛУЧАЙ СОЮЗЕ-5 4 ООО «МегоДистрибьюшн» 12:32 - 12:40 НЕПОСЛУШНИК 5 ООО «Старт Студио» 12:40 - 12:48 ВЫЗОВ 6 ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» 12:48 - 12:56 ТРЕНИНГ 7 ООО «МЕТРАФИЛЬМС» 12:56 - 13:04 ОДИН В ОКЕАНЕ Проекты, претендующие на дофинансирование 8 ООО «МЕТРАФИЛЬМС» 13:04 - 13:12 ВОЗДУХ 9 ООО «ТПО «РОК» 13:12 - 13:20 ПАЛЬМИРА 10 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» 13:20 - 13:28 РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 11 ООО «Кинокомпания «Гейт» 13:28 - 13:36 1993 12 ООО «Компания «Новые люди» 13:36 - 13:44 ПЕРВЫЙ ОСКАР 13 ООО «Лицензионные бренды» 13:44 - 14:00 КОТЫ ЭРМИТАЖА ПИНОККИО 14 ООО «План 9» 14:00 - 14:08 САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА 15 ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ» 14:08 - 14:16 БЕШЕНСТВО 16 ООО «Союзмультфильм» 14:16 - 14:24 ФОРМУЛА ВОДЫ 17 ООО «Студия «28 Панфиловцев» 14:24 - 14:32 ЛИТВЯК 18 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» 14:32 - 14:40 КАЗНЬ

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22.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино