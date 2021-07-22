Фонд кино определился с участниками питчинга независимых компаний

Фонд кино назвал дату и участников очной защиты проектов иных организаций кинематографии, претендующих на получение господдержки производства в 2021 году. Она состоится 27 июля 2021 года. Мероприятие пройдев в «Информационном агентстве ТАСС» по адресу Тверской бульвар 2. Время проведения - 12:00 до 14:40.
Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта, а также одного из указанных медицинских документов, связанных с коронавирусной инфекцией (отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов; результата теста на антитела (IgM (-) и IgG (-/+)), сделанного не ранее 27.06.2021, или сертификата о прохождении вакцинации).
Журналисты и все желающие смогут наблюдать за питчингом посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на сайте Фонда кино.
Расписание очной защиты проектов иных организаций кинематографии, допущенных к рассмотрению Экспертным советом Фонда кино в рамках процедуры отбора 27 июля 2021 года:
|
Новые проекты
|
№
|
Организация-заявитель
|
Время
|
Название проекта
|
1
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
12:00 - 12:16
|
ИВАН ГРОЗНЫЙ
|
СИГНАЛЫ
|
2
|
ООО «ДК Интертеймент»
|
12:16 - 12:24
|
ТРУ РАШЕН РОМАНС
|
3
|
ООО «КиноЮГ»
|
12:24 - 12:32
|
СЛУЧАЙ СОЮЗЕ-5
|
4
|
ООО «МегоДистрибьюшн»
|
12:32 - 12:40
|
НЕПОСЛУШНИК
|
5
|
ООО «Старт Студио»
|
12:40 - 12:48
|
ВЫЗОВ
|
6
|
ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»
|
12:48 - 12:56
|
ТРЕНИНГ
|
7
|
ООО «МЕТРАФИЛЬМС»
|
12:56 - 13:04
|
ОДИН В ОКЕАНЕ
|
Проекты, претендующие на дофинансирование
|
8
|
ООО «МЕТРАФИЛЬМС»
|
13:04 - 13:12
|
ВОЗДУХ
|
9
|
ООО «ТПО «РОК»
|
13:12 - 13:20
|
ПАЛЬМИРА
|
10
|
ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|
13:20 - 13:28
|
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА
|
11
|
ООО «Кинокомпания «Гейт»
|
13:28 - 13:36
|
1993
|
12
|
ООО «Компания «Новые люди»
|
13:36 - 13:44
|
ПЕРВЫЙ ОСКАР
|
13
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
13:44 - 14:00
|
КОТЫ ЭРМИТАЖА
|
ПИНОККИО
|
14
|
ООО «План 9»
|
14:00 - 14:08
|
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА
|
15
|
ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»
|
14:08 - 14:16
|
БЕШЕНСТВО
|
16
|
ООО «Союзмультфильм»
|
14:16 - 14:24
|
ФОРМУЛА ВОДЫ
|
17
|
ООО «Студия «28 Панфиловцев»
|
14:24 - 14:32
|
ЛИТВЯК
|
18
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
|
14:32 - 14:40
|
КАЗНЬ
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22.07.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: Фонд кино
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