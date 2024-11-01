Warner Bros. готовится перенести «Игру престолов» на большой экран

Проект находится на ранней стадии разработки

Фэнтези-вселенная Джорджа Р.Р. Мартина может стать кинофраншизой – The Hollywood Reporter сообщает, что студия Warner Bros. тайно разрабатывает как минимум один полнометражный фильм по «Игре престолов».

Многочисленные источники утверждают, что проект пока находится на ранней стадии разработки: у него нет ни сценаристов, ни режиссеров, ни актеров. Тем не менее, отмечается, что студия крайне заинтересована в создании масштабной картины для большого экрана.

Стоит отметить, что шоураннеры оригинальной «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс хотели завершить свой сериал тремя полнометражными фильмами вместо финального сезона в 2019 году. Однако HBO долгое время сопротивлялся этой идее и вместо этого решил сохранить проект, как эксклюзив телесети.

Тем не менее, отдельные эпизоды «Престолов» ранее демонстрировались в кинотеатрах по всему миру, чтобы помочь продвижению шоу.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»