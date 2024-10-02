Стартовал Всероссийский киномарафон фестиваля «Золотой ворон»

Показы продлятся до 28 февраля 2025 года

1 октября начался Всероссийский Киномарафон Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который направлен на сотрудничество с учреждениями культуры и образования по всей России.

Его миссия – вне зависимости от местоположения предоставить каждому учреждению возможность показывать хорошее фестивальное и зрительское кино, а каждому автору обеспечить широкий зрительский охват.

В программу Киномарафона вошла избранная подборка современной анимации, короткометражные игровые фильмы, полнометражные хиты, работы студентов и выпускников СПбГИКиТ, а также проекты, созданные при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Ознакомиться с ней можно на официальном сайте форума.

Киномарафон продлится до 28 февраля 2025 года. Ожидается, что показы пройдут в кинотеатрах, музеях, библиотеках, киноклубах, домах культуры и молодежи, школах, университетах и прочих учреждениях культуры и образования. Вход на все мероприятия свободный.