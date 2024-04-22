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Стали известны лауреаты кинофестиваля «Золотой ворон»

Автор: БК

22 апреля 2024

Обладателем главного приза стала лента «Там, где танцуют стерхи»

21 апреля в кинотеатре «Полярный» города Анадырь состоялось вручение наград VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

Гран-при смотра досталось якутской ленте ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского – именно ее выбрали зрители, которые определяют главного победителя фестиваля. Профессиональное жюри, в свою очередь, отметило казахскую ленту ОБУЧЕНИЕ АДЕМОКИ Адильхана Ержанова.

Полный список лауреатов

Международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов
• Гран-при фестиваля – ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, реж. Михаил Лукачевский
• Специальный приз Губернатора Чукотского Автономного Округа – КОЧЕВЬЕ, реж. Варвара Кулаковская
• Приз Жюри за лучший фильм – ОБУЧЕНИЕ АДЕМОКИ, реж. Адильхан Ержанов
• Приз Жюри за лучшую режиссерскую работу – Илья Желтяков, Анастасия Полухина (ПОСЛЕДНИЙ ТЕПЛОХОД)
• Приз Жюри за лучшую сценарную работу – Пема Цеден (СНЕЖНЫЙ БАРС, реж. Пема Цеден)
• Приз Жюри за лучшую операторскую работу конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов – Сергей Амирджанов (ТАНЯ. ЛЕТО. ЗИМА, реж. Александр Авилов)
• Специальный приз Жюри с формулировкой «За выдающуюся актерскую игру Миши Слепцова и вдохновляющую историю» – ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, реж. Михаил Лукачевский
• Специальный диплом с формулировкой «За актерский ансамбль» – ВЕРА, реж. Ира Волкова
• Специальный диплом с формулировкой «За исследование личных эмоций в мире-антиутопии» – ТУШИТЕ СВЕТ!, реж. Алехандра Альмирон
• Специальный диплом с формулировкой «За оригинальный взгляд на изменение климата» – НЕВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА, реж. Яна Рубановская

Международный конкурс короткометражных игровых, неигровых и анимационных фильмов
• Приз Зрительских симпатий за лучший фильм – «Ой, то не вечер», реж. Юлиана Гримута
• Приз Жюри за лучший фильм конкурса короткометражных неигровых фильмов – «Все в порядке». реж. Мухаммет Бейаздаг
• Приз Жюри за лучший фильм конкурса короткометражных игровых фильмов – «Небесный конь», реж. Махарши Кашьяп
• Специальный приз Жюри конкурса короткометражных игровых и неигровых фильмов – «ЗАМ», реж. Александра Озерецкая
• Приз зрительских симпатий за лучший фильм конкурса короткометражных анимационных фильмов – «Чудесный сад» (Wonder Garden), реж. Анита Черных, Казахстан
• Специальный диплом с формулировкой «За кинематографичность высказывания» – «Мешок для мусора», реж.  Ван Пинбо
• Специальный диплом с формулировкой «За взрослый шаг в детском кино» – «Ой, то не вечер…», реж. Юлиана Гримута
• Специальный диплом с формулировкой «За изобретательность художественного решения» – «Н.Л.О.», реж. Хамид Хоссейни, Мехди Хоссейни
• Специальный диплом с формулировкой «За режиссуру» – «Огни большой деревни», реж. Ярослав Лебедев
• Специальный диплом с формулировкой «За безусловную любовь к герою» – «По рельсам воспоминаний», реж. Лидия Филиппова
• Специальный диплом с формулировкой «За организованную работу на высоте» – «Возможно», реж. Сергей Павлов

Призы межрегионального конкурса короткометражных фильмов «Киновзлет!»
• Приз жюри за лучший фильм – «Хам Арах», реж. Михаил Мерзликин
• Специальный диплом с формулировкой «За успешный поиск национального киноязыка» – «Айыы куо», реж. Айаал Адамов
• Специальный диплом с формулировкой «За эксперимент по созданию чукотского мюзикла» – «Тэминн’ычьын», реж. Никита Березняков
• Специальный диплом с формулировкой «За обращение к теме сохранения культуры саами в кино» – «Куда подальше», реж. Кристина Бородина

Фото: пресс-служба фестиваля

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