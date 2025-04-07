Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Беспринципные в Питере», «Мелочи жизни», «В парке Чаир» и многое другое

В числе апрельских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – «Беспринципные в Питере», спин-офф комедийного хита по мотивам рассказов Александра Цыпкина про обитателей Патриков.

Кроме того, зрителей стриминга ждут криминальный нуар НАСТУПИТ ЛЕТО, драма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ, сериал «В парке Чаир» и многое другое.

Уже на сервисе

ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНИЙ СТРИМ (реж. Уго Кардосо)

Начинающие блогеры случайно попадают на территорию заброшенной виллы, окруженную высоким забором. Ночью они возвращаются туда, чтобы снять видео для подписчиков своего канала. Их приключение принимает ужасающий оборот, когда они сталкиваются с настоящими хозяевами недвижимости.

ФРИМОНТ. АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА (драма, реж. Бабак Джалали)

Доня приехала в Америку из Афганистана. Она работает на кондитерской фабрике, где производят печенья со счастливыми предсказаниями. Она изо всех сил пытается найти свое новое место в жизни и воплотить свою американскую мечту. Но ей стыдно жить мирной жизнью и думать о любви, когда на родине так неспокойно. В момент внезапного порыва она решает отправить в печенье специальное послание.

«Шерлок и дочь» (детектив, реж. Брин Хиггинс, Эль-Майя Тэйлфизерс)

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После загадочного убийства матери молодая американка Амелия узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс. Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти. Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну ее происхождения.

«Формула преступления», 2-й сезон (детектив, реж. Сергей Виноградов, Станислав Мареев, Кира Ангелина)

Продолжение ретродетектива про выпускницу Сорбонны Анастасию Ардашников, которая занимается частным сыском в Санкт-Петербурге конца XIX века. На службу в полицию ее все еще не берут, однако это не мешает девушке помогать органам в расследовании запутанных дел. Напарник Тарас Смолокуров наконец делает Анне предложение, но пара сталкивается с новыми трудностями и опасностями.

«Звезды классики» (аниме, реж. Хидэаки Оба)

В частной гимназии «Глория» учатся молодые люди с большими перспективами в сфере музыки, спорта и искусств. На музыкальном факультете талантливым ученикам вживляют «Дар» — частицу гения знаменитого композитора, и их начинают называть его именем. Одним из таких учеников становится парень с травмой, обладающий даром Бетховена. Он встречает других талантливых студентов и стремится победить в музыкальном конкурсе.

«Прячься, Макина!» (аниме, реж. Масаеси Нисида)

В квартире нелюдимого техногика Эиты Акуцу поселяется жизнерадостная и популярная девчонка Макина Агацума. Вскоре парень узнает, что Макина — робот, созданный для интимной близости, но ничего не знающий о взрослых отношениях. Так начинается тайное совместное проживание фембота и девственника, которое обоим нужно хранить в тайне.

«Слегка настойчивая темная эльфийка последовала за мной из другого мира» (аниме, реж. Тосикацу Токоро)

Однажды Хината Сунохара попадает в другой мир, где становится героем. Объединившись с темной эльфийкой Мариябелль, получеловеком Мэи и священницей Сесиль, Хината побеждает короля демонов и возвращается в родной мир, но через месяц Мариябелль врывается в его жизнь, чтобы выйти за него замуж. В дело вмешивается Сакура, одноклассница Хинаты.

«Пламенная бригада пожарных», 1-я часть 3-го сезона (аниме, реж. Юки Ясэ, Сюнтаро Тодзава, Хидэки Ито)

В мире бушует загадочный феномен — самовозгорание людей. Его жертвы становятся огневиками — монстрами, несущими разрушение пламенем. Живущим в постоянном страхе людям помогают пламенные бригады — борцы со страшным огнем и исследователи тайны самовозгорания. Однажды в такую бригаду вступает юноша Синра Кусакабэ, мечтающий стать героем и отважно сражающийся с огневиками!

«Тима и Тома», 4-й сезон (анимационнный, реж. Андрей Бахурин, Джангир Сулейманов, Олег Мусин)

В тихом поселке Пряники Тиме и Томе некогда скучать: добрый и рассудительный слоник в паре с энергичным и любопытным бегемотиком находят приключения в самых неожиданных местах. Например, друзья успели попробовать себя в кино и даже оказаться в сказке.

С 8 апреля:

СЕМЬ ВУАЛЕЙ (драма, реж. Атом Эгоян)

Молодому театральному режиссеру Джанин поручают возродить самую известную постановку своего бывшего наставника — оперу «Саломея». Она погружается в воспоминания о своем прошлом, которые грозят перевернуть ее тщательно выстроенный мир.

С 10 апреля:

ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (музыкальная драма, реж. Феликс Умаров)

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Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он — звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (драма, реж. Тим Милантс)

Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.

ПОСЛЕДНИЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ (детектив, реж. Чжан Мо)

Чэнь не проиграла ни одного дела в своей адвокатской практике. Однажды ее дочь похищают, и преступник требует, чтобы Чэнь защитила подозреваемого в убийстве девушки, которому грозит смертная казнь. Чэнь должна выиграть безнадежное дело, ведь если умрет подозреваемый, умрет и ее дочь.

С 11 апреля:

НЕСНОСНЫЙ ДЯДУШКА (комедия, реж. Хоакин Масон)

После смерти сестры эгоистичный расист Тони вынужден взять под опеку пятерых детей из разных этнических групп.

С 12 апреля:

КТО ОНА? (фантастика, реж. Франклин Ритч)

Два агента подразделения, специализирующегося на выслеживании педофилов, приглашают на беседу нелюдимого парня Гарета, который на протяжении нескольких лет анонимно снабжал их информацией в даркнете. Есть подозрение, что в качестве приманки для извращенцев он использует 11-летнюю девочку, но выясняется, что Гарет создал и обучил для этой цели уникальную нейросеть.

«В парке Чаир» (драма, реж. Сергей Коротаев, Владислав Николаев)

Лето 1940 года. История четырех выпускниц и подруг Любы, Ани, Сони и Алины. Люба мечтает стать актрисой и сыграть свадьбу с одноклассником и поэтом Сережей. Алина — выйти замуж за Вильку. А Соня только мечтает встретить своего возлюбленного — умного, начитанного, интересного, и всячески избегает по уши влюбленного в нее Осю. У Ани свои тайные планы, которыми она не спешит делиться ни с кем. Им кажется, что весь мир открыт и готов заключить их в свои объятия. Но вот 30-летний журналист Андрей, почти старик в глазах Любы, смущает пылкое сердце девушки дерзкими клеветническими измышлениями.

С 16 апреля:

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ (боевик, реж. Чарли Гард, Томас Гард)

Отставной ирландский военный Майкл становится свидетелем смерти своей беременной жены от рук офицера особой военной службы. Раненый Майкл сбегает, чтобы отомстить. Однако добраться до поднимающегося по карьерной лестнице агента становится все сложнее, и выстрел, перевернувший жизнь Майкла, становится началом большой войны.

С 17 апреля:

«Смешарики: Азбука дружбы народов» (анимационный, реж. Алексей Горбунов, Екатерина Штурмак, Александра Ковтун)

Познавательный спин-офф мультсериала «Смешарики». 17 трехминутных серий, произведенных на студии компьютерной анимации «Петербург», рассказывают об обычаях различных народов России. В каждом эпизоде Кар-Карыч делится с остальными смешариками разными фактами о культуре, быте и традициях.

С 18 апреля:

ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ (семейный, реж. Дрю Гарсиа, Нэйтан Гарсиа)

Трое школьников под Хэллоуин находят книгу тайн пирата Картера. В ней говорилось, что давным-давно он спрятал в их городе ведьмино золото. Ребята загораются идеей разгадать все секреты хитрого пирата и отыскать сокровища. Однако, согласно местной легенде, если золото будет найдено, проклятие ведьмы спадет, и злобная душа Картера вернется в наш мир. Друзьям предстоит испытать эту легенду на прочность и проявить смелость в роли охотников за сокровищами.

С 22 апреля:

«В погоне за луной» (мелодрама, реж. Джеффри Чиан)

Генеральская дочь Бай Шо с детства мечтала стать бессмертной. Однажды девушку вместе с сестрой похищает злой дух. Демон Пурпурной луны спасает сестер, и в ответ Бай Шо клянется стать бессмертной, обучиться магии и отплатить демону за помощь. Спустя десять лет в попытках обрести бессмертие Бай Шо объединяется с богом-демоном Фань Юэ, чтобы активировать божественный камень.

С 24 апреля:

«Беспринципные в Питере» (комедия, реж. Заур Засеев)

Спин-офф комедийного хита по мотивам рассказов Александра Цыпкина про обитателей Патриков. Валя и Хадяков поссорились: генерал крупно накосячил. И Валентина собрала вещи и уехала из Патриков в Питер. Она решила поселиться в культурной столице, потому что душа ее просит высоких чувств и искусства, а Хадякову Валентина велит не приближаться на пушечный выстрел. Генерал топит горе в работе, теперь он вечно в командировках: то на заводе, то в частном джете, то в гостинице, то в московском офисе. В разъездах по стране его постоянно пытаются напоить и соблазнить, однако он дал себе зарок не вступать в отношения. Тем временем Валентина продолжает заниматься музыкой и завоевывать Петербург.

С 26 апреля:

ЭКСПЕРИМЕНТ «СПЛИТ» (фантастика, реж. Соуп Шьяо)

Когда Мин выходит из комы после аварии, ему предъявляют обвинение в убийстве. Мин ничего не помнит, но с ужасом обнаруживает, что в его сознании живут несколько личностей преступников. Со слов следователя и врача он постепенно начинает понимать, что стал участником правительственного эксперимента. Чтобы доказать свою невиновность, ему надо взять под контроль все эти личности, вычислить среди них убийцу и вернуть свою жизнь.

С 27 апреля:

ТАЙНА В ЕЕ ГЛАЗАХ (триллер, реж. Сэм Йэтс)

После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Анетт замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.

Скоро:

НАСТУПИТ ЛЕТО (криминальная драма, реж. Кирилл Султанов)

Детдомовец Никита бежит от правосудия в Москву, где знакомится с Дэном — богатым сиротой, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придется за это заплатить.

ШОУГЕРЛ (драма, реж. Джиа Коппола)

Лас-Вегас. Из-за низкой посещаемости закрывается легендарное ревю. 57-летняя Шелли, танцевавшая в этом шоу более 30 лет, пытается понять, как ей жить дальше.

ДОЛИНА ТЕНЕЙ (криминальная драма, реж. Сальвадор Калво)

Кике, Клара и маленький Лукас отправляются на первый совместный отдых в Гималаи на севере Индии. Во время ночного шторма на туристов нападают бандиты. Спустя несколько часов Кике спасают местные жители, которые забирают мужчину к себе в изолированную горную деревню. Чтобы вернуться домой, Кике приходится ждать наступления зимы.

«Между нами химия» (драмеди, реж. Карина Чувикова)

Таня днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Все меняется, когда она узнает о серьезном диагнозе. Теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их ненадежным родственникам и решает найти достойного мужчину, женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, с кем Таня делится своими мыслями, — это ее врач. Неожиданно план срабатывает, и в какой-то момент претендентов становится слишком много.

«Меня зовут Фарах», 2-й сезон (криминальная мелодрама, реж. Реджаи Карагез, Адем Демир)

Продолжение турецкого ремейка популярного аргентинского шоу. В Иране Фарах была успешным врачом, но болезнь сына вынудила ее переехать в Стамбул. Там она зарабатывает на лекарства ребенку уборкой у некоего Тахира. Оказавшись невольной свидетельницей убийства, женщина погружается в местный криминальный мир и начинает испытывать к работодателю противоречивые чувства.

Фото: кадр из сериала «Беспринципные в Питере»