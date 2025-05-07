Новинки мая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Мастер», «Пальма 2», «Батя 2. Дед» и многое другое

В числе майских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – боевик МАСТЕР с Джейсоном Стэйтемом. Фильм Дэвида Эйра рассказывает о бывшем морпехе, который ищет пропавшую дочь босса.

Кроме того, зрителей стриминга ждут комедия БАТЯ 2. ДЕД , приключенческая лента ПАЛЬМА 2, слэшер ПИТЕР ПЭН. КОШМАР В НЕТЛАНДИИ, драма ГОРНАЯ НЕВЕСТА и многое другое.

C 8 мая:

ПАЛЬМА 2 (приключения, реж. Владимир Кондауров)

Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимися на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

ПИТЕР ПЭН. КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (хоррор, реж. Скотт Чемберс)

В небольшом городе много лет назад пропадали дети, и эти случаи так и остались нераскрытыми. И вот кошмар возвращается в сонный городок — в свой день рождения Майкл исчезает по дороге из школы. В поисках брата Венди Дарлинг выходит на след маньяка Питера Пэна, одержимого идеей вечного детства и утаскивающего своих жертв в Нетландию.

ПИРАТЫ ОПАСНОГО МОРЯ: КАПИТАН КЛЫК (анимационный, реж. Арье Аустнес, Япрак Морали, Расмус А. Сивертсен)

Лучшие друзья Рэйвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки — это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драконом и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.

С 10 мая:

ГОРНАЯ НЕВЕСТА (драма, реж. Маура Дельперо)

Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда.

С 18 мая:

«Мэр поневоле» (комедия, реж. Радда Новикова)

Мэр города Николай Николаевич представляет своего нового зама, однако в администрации никто и не догадывается, что еще неделю назад Катерина Петровна была текила-герл. Она планирует просто наслаждаться жизнью в новом статусе, но все меняет знакомство с Сергеем – молодым врачом, который любит свое дело и свой Лисьегорск. Возникшие чувства к Сергею мотивируют Катрин вплотную заняться провинциальным городом и сделать его хоть немного похожим на столицу.

С 22 мая:

АФЕРА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ (триллер, реж. Хала Матар)

Дилан и его ослепительная спутница Люси приезжают в Рим, чтобы взять интервью у скандального рок-музыканта Майло. Он приглашает симпатичную пару провести выходные в роскошном загородном палаццо своей возлюбленной. Однако у Дилана и Люси есть тайный мотив — украсть картину некогда пропавшей художницы Электры. Идеальный план ограбления начинает трещать по швам, когда оказывается, что у хозяев поместья тоже есть тайны и свои скрытые мотивы. Одна афера раскроет аферу значительно крупнее.

С 23 мая:

«Исповедь серийного убийцы» (триллер, реж. Ран Хуан)

1990-е. В психиатрической больнице находится Мэдс Лейк, осужденный после признания в серии убийств. Однако есть те, кто считает, что он оговорил себя. В итоге сам Мэдс, доктор Анна и полицейский Сорен начинают опасную ментальную игру, и у каждого свои причины докопаться до истины.

С 27 мая:

«Два холма», 3-й сезон (комедия, реж. Сергей Малюгов)

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Третий сезон комедийной фемантиутопии, авторы которой вынудят мужчин и женщин сделать нечто совершенно невиданное — сотрудничать. После энергетической катастрофы в конце второго сезона приматы и подруги зимуют в метро под руководством Барона. Юлик теряет память, но находит поддержку у Рады. Появляется бывший начальник Деда, Анатолий, и герои отправляются за ним в Москву.

С 28 мая:

САДОВНИК (боевик, реж. Давид Шарон)

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Серж Шустер, который работает в правительстве, вместе с семьей отдыхает на выходных в загородом доме. От знакомого врача он узнает, что его имя находится в некоем государственном списке из пяти человек, а курьер, который доставлял документ, попал в аварию и погиб. Серж решает, что он один из кандидатов на пост министра финансов, и его радости нет предела. Но вскоре у дома появляется вооруженная группа в боевой экипировке, а в бой с ней вступает садовник Лео, использующий против нападающих различный садовый инвентарь.

«Коре-киданьские войны» (драма, реж. Чон У-сон, Ким Хан-соль)

Правитель государства Коре Хенджон и генерал Кан Гам-чхан объединяют разрозненные корейские племена, чтобы противостоять монгольской агрессии.

С 29 мая:

МАСТЕР (боевик, реж. Дэвид Эйр)

Бывший британский спецназовец Левон Кейд оставил войну в прошлом и теперь работает бригадиром на стройке. Он всегда поможет в трудную минуту и не допустит несправедливости, за что его уважают коллеги. Однажды у близких ему людей бандиты похищают 19-летнюю дочь. Полиция бездействует, и Левон по просьбе родителей решает самостоятельно найти девушку и вернуть ее домой.

БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ (драмеди, реж. Маркус Голлер)

Нетрезвый Марк ведет машину, когда его останавливает полиция. В результате он лишается водительских прав и должен пройти медико-психологическую экспертизу. Марк начинает посещать курсы по борьбе с зависимостью. Там он встречает Хелену, вместе с которой пытается избавиться от пагубной привычки, но на каждом шагу их подстерегают соблазны.

Скоро:

БАТЯ 2. ДЕД (комедия, реж. Илья Учитель)

Во время развода с женой Макс вспоминает детство, когда родители, которые тоже собирались разводиться, отправили его на лето к деду-фронтовику в деревню. Тогда строгий дед стал настоящим другом и учителем для мальчика, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок.

ТАМЫР (драмеди, реж. Дастан Алдабек)

Арман, Арсен и Асхат с детства бились между собой буквально за все: от игрушек до внимания родителей. Со временем ничего не изменилось. Каждый год, приезжая в родной поселок на день рождения отца Думана, они начинают соперничать, хвастаясь достижениями и пытаясь уязвить друг друга. Асхат искренне надеется, что в этот раз все будет иначе, и он даже обещает жене Сауле не реагировать на подколы братьев. Однако его надежды рушатся, когда Арман и Арсен втягивают его в битву за звание «Лучшего сына».

ТРИ ГЕРОЯ (криминальный боевик, реж. Шохрух Расулов)

Трое детективов из Ташкента объявляют войну организованной преступной группе.

«Перевал», 3-й сезон

В третьем сезоне двое детективов, немка Элли Стокер и австриец Гедеон Винтер, ищут убийцу по имени Феликс, которого, в свою очередь, вдохновляет имитатор мифического колдуна и лидера банды подростков-попрошаек в Зальцбурге XVII века.

«Энн» (семейная драма, реж. Пол Фокс, Аманда Таппинг, Энн Вилер)

Энн — тринадцатилетняя сирота. Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живет в детском приюте. Жизнь героини резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приемным родителям, старой деве и ее младшему брату.

«Дикий», 2-й сезон (мелодрама, реж. Чагатай Тосун, Филиз Адигузел)

Продолжение турецкого сериала про парня из трущоб, Ямана, который вернулся в богатую семью, после того как все детство провел бездомным на улицах Стамбула. Яман продолжает попытки освоиться в новом мире. Для этого ему надо выяснить отношения с матерью и найти убийц своей девушки.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых:

– ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

– РОДНИНА

– ОБВИНИТЕЛЬ

– НЕВЕСТА ИЗ СТАМБУЛА

– КӘРІ ҚЫЗ

– «Красный яр»

– «Паранормальные истории», мини-сериал

– «Она и ее кот: Все течет»

– «Леди Баг и Супер-Кот», 6-й сезон

– «Трон, отмеченный богом», 7-й сезон

Фото: кадр из фильма МАСТЕР