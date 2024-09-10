«Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн рублей за пропаганду педофилии
Автор: Илья Кувшинов
10 сентября 2024
Пока не уточняется, что именно послужило причиной штрафа
Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на 7 млн рублей за пропаганду педофилии. Об этом сообщает ТАСС.
«ООО "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.1 КоАП РФ (пропаганда педофилии). Суд назначил сервису административный штраф в размере 7 млн рублей», – сообщили изданию в пресс-службе суда.
Пока не уточняется, что именно послужило причиной штрафа.
Напомним, что ранее генеральный директор «Кинопоиска» Александр Дунаевский был оштрафован на 800 тысяч рублей из-за наличия в онлайн-кинотеатре фильма Гаспара Ноэ ЛЮБОВЬ. Пресс-служба платформы тогда заявила, что планирует оспорить протокол.
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