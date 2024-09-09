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Сериал «Комбинация» показал лучший старт для оригинальных проектов Wink в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

9 сентября 2024

Проект посмотрели уже более 1 млн зрителей

Байопик Никиты Власова «Комбинация» продемонстрировал высокие показатели в онлайн-кинотеатре Wink – за первый уикенд сериал посмотрели более 1 млн зрителей.

Отмечается, что это лучший старт среди оригинальных проектов сервиса в 2024 году.

«Для нас “Комбинация” — флагманский проект сезона из линейки Wink Originals, и, конечно, мы понимали и рассчитывали, что история легендарной группы вызовет интерес у аудитории, как у взрослой, так и у более молодой, но результат за первый уикенд превысил ожидания», – заявил генеральный директор онлайн-кинотеатра Антон Володькин. 

Первая серия шоу, повествующего о творческом пути участниц первой в Советском Союзе женской поп-группы, дебютировала на Wink 6 сентября.

Фото: кадр со съемок сериала «Комбинация»

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