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Антон Сиренко возглавил Коммерческий Фонд развития кино и анимации

Автор: БК

29 ноября 2024

Фонд был создан «Национальной медиа группой» и РФПИ в апреле этого года

Антон Сиренко возглавил Коммерческий Фонд развития кино и анимации, созданный холдингом «Национальная Медиа Группа» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщают «Ведомости».

Как сообщил Сиренко, юрлицом фонда стало ООО «КФРКА». Юрлицо было зарегистрировано 27 ноября, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». 66,6% в данном юрлице у АО «Национальная медиа группа». Оставшаяся доля принадлежит ООО «ППИТ-13», информация о владельцах которого скрыта. Уставный капитал «КФРКА», как указано в «СПАРК-Интерфакс», составил 3 млрд руб.

 

Главной задачей Коммерческий Фонд развития кино и анимации является станет системное финансирование производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе. Стартовый бюджет фонда составит 8 млрд рублей. Как сообщалось в апреле, первоначальную экспертизу отбора проектов обеспечит НМГ, а окончательное решение о финансировании будет принимать контентный комитет, который возглавил режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Предполагается, что благодаря усилиям команды фонда кинорынок пополнится новыми картинами с потенциалом для проката в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что Антон Сиренко вместе с продюсерами основатели кинокомпании «Водород 2011» Александром Андрющенко и Михаилом Врубелем вошел в состав учредителей компании, которая займется производством сериалов для отечественных стримингов. По словам Сиренко, бюджет нового продакшена составляет несколько сотен миллионов рублей. В портфеле компании 20 разножанровых проектов, семь из которых будут запущены в 2024-2025 годах. Ранее Антон Сиренко занимал должности генерального директора компании «Контент-Клуб» и российского офиса Sony Pictures. 

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Фото: пресс-служба Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»

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